Українець хоче виступати під прапором терористичної організації

Український напівважковаговик UFC Микита Крилов хоче виходити на бої під прапором незаконної на території України воєнізованої організації ЛНР.

Про це сказав сам боєць.

За словами Крилова, він би хотів виходити на бої під прапором ЛНР більше, ніж під українським.

Також боєць висловився, що йому подобається Київ, але тільки в тому випадку, якщо не потрібно спілкуватися з людьми.

"Київ мені подобався завжди - дуже гарне місто. Якщо не зважати на те, що там відбувається, і не спілкуватися з людьми, то перебувати там дуже приємно"- цитує Крилова xsport.ua.

Нагадаємо, бійцю ММА видалили око після бою.

Раніше, Майк Тайсон назвав Василя Ломаченка найкращим боксером світу, незалежно від вагової категорії.

Джерело - xsport.ua.