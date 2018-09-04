Рижикова та Ткачук тріумфували на турнірі у Загребі

Українська бігунка Ганна Рижикова перемогла на Меморіалі Бориса Ханжековіча в хорватському Загребі.

На 400-метрівці з бар'єрами наша співвітчизниця продемонструвала час 55.89 секунди. Срібло здобула ще одна представниця України - Вікторія Ткачук. Від колеги по команді вона відстала на 0,35 секунди.

Меморіал Бориса Ханжековіча

Загреб, Хорватія

Жінки

400 м з бар'єрами

1. Анна Рижикова (Україна) - 55.89

2. Вікторія Ткачук (Україна) - 56.24

3. Меган Бізлі (Великобританія) - 56,43

Нещодавно Рижикова пермогла на етапі Діамантової ліги

А Наталія Прищепа та Анна Плотіцина тріумфували на турнірі в Італії.

Джерело - Чемпіон.