Рижикова перемогою привітала Україну з Днем Незалежності. ФОТО

Українська легкоатлетка. призерка чемпіонату Європи Анна рижикова привітала всіх з Днем Незалежності.
Вітальну публікацію вона зробила на своїй сторінці в Instagram.
"Вітаю з Днем Незалежності України! Бажаю моїй Батьківщині Миру і злагоди!
Я повертаюся додому з перемогою, а попереду мене чекають ще кілька важливих змагань!", — написала Рижикова.
Вітаю з ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТI УКРАЇНИ🇺🇦! Бажаю моїй Батьківщині Миру і злагоди! Я повертаюся додому з перемогою, а попереду мене чекають ще кілька важливих змагань! . . Today we celebrate UKRAINE’S 🇺🇦 INDEPENDENCE DAY! I wish my Motherland to live in peace and harmony! Now, I am going back home with a victory, and to prepare for some more important competitions! . . #loveUkraine #Украина #незалежність #independence #victory #перемога #деньНезалежності #пишаюсящояукраїнка #пишаюсясвоєюкраїною
Нагадаємо, спортсменка перемогла на турнірі в Італії.
Раніше Анна Рижикова стала срібною призеркою Чемпіонату Європи.
Джерело - Чемпіон.