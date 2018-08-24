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Рижикова перемогою привітала Україну з Днем Незалежності. ФОТО

Сьогодні 13:13 306 0
Рижикова перемогою привітала Україну з Днем Незалежності. ФОТО

Українська легкоатлетка. призерка чемпіонату Європи Анна рижикова привітала всіх з Днем Незалежності.

Вітальну публікацію вона зробила на своїй сторінці в Instagram.

"Вітаю з Днем Незалежності України! Бажаю моїй Батьківщині Миру і злагоди! 

Я повертаюся додому з перемогою, а попереду мене чекають ще кілька важливих змагань!", — написала Рижикова.

 

Вітаю з ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТI УКРАЇНИ🇺🇦! Бажаю моїй Батьківщині Миру і злагоди! Я повертаюся додому з перемогою, а попереду мене чекають ще кілька важливих змагань! . . Today we celebrate UKRAINE’S 🇺🇦 INDEPENDENCE DAY! I wish my Motherland to live in peace and harmony! Now, I am going back home with a victory, and to prepare for some more important competitions! . . #loveUkraine #Украина #незалежність #independence #victory #перемога #деньНезалежності #пишаюсящояукраїнка #пишаюсясвоєюкраїною

Допис, поширений Anna Ryzhykova (Yaroshchuk) (@anna_ryzhykova)

Нагадаємо, спортсменка перемогла на турнірі в Італії.

Раніше Анна Рижикова стала срібною призеркою Чемпіонату Європи.

Джерело - Чемпіон.

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