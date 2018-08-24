Рижикова перемогою привітала Україну з Днем Незалежності. ФОТО

Українська легкоатлетка. призерка чемпіонату Європи Анна рижикова привітала всіх з Днем Незалежності.

Вітальну публікацію вона зробила на своїй сторінці в Instagram.

"Вітаю з Днем Незалежності України! Бажаю моїй Батьківщині Миру і злагоди!

Я повертаюся додому з перемогою, а попереду мене чекають ще кілька важливих змагань!", — написала Рижикова.