Україна отримала першу перепустку на Олімпійські ігри 2020

Путівку до Японії виборов стрілець Павло Коростильов.

Він став першим українцем, який отримав ліцензію на участь в Олімпіаді-2020 на Токіо, повідомляє Національний олімпійський комітет.

Коростильов посів четверте місце з кульової стрільби на чемпіонаті світу, який відбувається в корейському Ченгвоне. Цього було достатньо, що отримати путівку на Олімпіаду в Токіо.

Минулого року український снайпер виграв етап Кубка світу, встановивши світовий рекорд серед молоді.

У 2014-му році Коростильов взяв золото на літніх юнацьких Олімпійських іграх. На Олімпіаді в Ріо на рахунку Павла 35-е місце у стрільбі з пневматичного пістолета та 16-е - зі швидкострільного.

Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, відбудеться перший матч Ліги націй між Україною та Чехією.

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Джерело - НОК.