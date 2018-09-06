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Де купити футболку збірної України, або чому Joma - це добре (ОНОВЛЕНО)

Сьогодні 12:33 2763 1
Де купити футболку збірної України, або чому Joma - це добре (ОНОВЛЕНО)
Андрій Ярмоленко в новій формі від Joma

Форма національної збірної стала доступнішою для уболівальників.

Навесні 2017 року в збірної України з футболу змінився технічний спонсор. Місце adidas зайняла Joma. Всього через рік, 4 вересня, на НСК Олімпійський був представлений вже другий комплект форми збірної України від іспанського бренду Joma.

Що означає зміна технічного спонсора для простого вболівальника? Давайте розберемося.

Як було

Протягом семи років, з 2009 року, технічним спонсором збірної України був adidas. У співпраці з всесвітньо відомою німецькою компанією були свої переваги і недоліки. Головний плюс - широка мережа фірмових роздрібних магазинів в містах-мільйонниках. У більшості з них можна було без проблем придбати футболку збірної України.

Найбільший недолік (крім високої вартості) - фактична відсутність торгівлі в інтернеті. Політика adidas спрямована на те, щоб мінімізувати реалізацію онлайн і продавати свою продукцію в роздрібних магазинах. Adidas вважає, що його клієнт може отримати кваліфіковану консультацію тільки від продавців у фірмових точках.

Таким чином, купити футболку збірної України в інтернеті було практично неможливо, і це ставило в складне становище жителів невеликих міст і сіл. Напевне доводилося просити допомоги у друзів, або самим їхати в фірмові магазини, що істотно збільшувало і без того високу вартість форми.

ФФУ не йшла уболівальникам назустріч. У Федерації вирішили, що питаннями продажів і реалізації форми збірної України повинен займатися технічний спонсор, незважаючи на серйозні обмеження, встановлені adidas.

Також ФФУ не подбала про створення різноманітної офіційної атрибутики, хоча вона була б дуже затребуваною серед уболівальників. Вибір був у стихійних торговців перед матчами національної команди, але дуже банальний і зубожілий.

Як стало

ФФУ свою позицію не змінила. Федерація як і раніше не замислюється про створення магазинів атрибутики або хоча б офіційного інтернет-магазину. Дистрибуцією знову займається виробник. Але у Joma ситуація c магазинами набагато гірша, ніж у adidas. Іспанський бренд в Україні представлений лише двома роздрібними магазинами в Києві, один з яких - в Аркадії на Шулявці - виглядає, м'яко кажучи, не дуже репрезентабельно. По суті, це стічна лавка, а не красивий шоп, в якому офіційно продається форма головної команди країни.

Свого інтернет-магазину у Joma немає, але, на відміну від adidas, і суворих заборон нема. І в цьому величезний плюс Joma для простого вболівальника, адже тепер футболку збірної України можна замовити онлайн. Але потрібно бути обережними.

В чому проблема

За роздрібну торгівлю взялися інтернет-магазини. Однак їх назви більшій частини вболівальників нічого не скажуть.

В інтернеті безліч підробок і реплік форми - незнайомі назви онлайн-магазинів відразу викликають підозру. До того ж, у дрібних продавців часто не налагоджена система дистрибуції, вони можуть тижнями обслуговувати клієнтів. Про оперативність і зручності мова в більшості випадків не йде.

Виникає проблема. З одного боку, футболки є в інтернеті - це полегшує завдання футбольним уболівальникам усієї Україні. З іншого, абсолютно неясно, в який магазин звернутися, адже серед них немає перевірених компаній.

Що робити

Ми ретельно вивчили ситуацію на ринку онлайн-рітейлу і знайшли кращий варіант для уболівальників збірної України. Після консультацій з фахівцями Champion може порекомендувати вам інтернет-магазин copa.com.ua, який є офіційним партнером Joma.

Оновлений варіант форми

Цена: 1431 грн. Цена: 1431 грн. Цена: 1431 грн.

Перший варіант форми

Ціна: 1342 грн1199 грн. Ціна: 1342 грн. 1199 грн.
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