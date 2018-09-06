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Чехія - Україна: анонс та прогноз матчу

Сьогодні 11:59 351 0
Чехія - Україна: анонс та прогноз матчу

Чехія - Україна

Ліга Націй УЄФА. Ліга В. Група 1. Перший тур

Стадіон імені Мирослава Валенти, Угерське-Градіште, 6 вересня, 21:35

Головний арбітр: Ентоні Тейлор (Англія)

Асистенти арбітра: Гері Бісуїк, Адам Нанн (обидва - Англія) 

Четвертий рефері: Лі Беттс (Англія)

Почалася осінь, а з нею повернулися і матчі національних збірних. Сьогодні Україна зіграє першу гру в Кубку Націй - турнірі, створеному УЄФА для підвищення уваги до матчів збірних поза Євро і ЧС.

Україні буде протистояти Чехія - збірна, яка при жеребкуванні була в третьому кошику і нижче команди Шевченко розташована в рейтингу ФІФА. Півфіналіст Євро-2002 переживає зміну поколінь, а ще до матчу з Україною випали зі складу через травми кілька ключових футболістів.

Проте, в оцінці шансів України можна зустріти чимало скепсису. У збірної Шевченко також є свої проблеми. Так і не з'явився стабільно основний гравець на позиції лівого захисника, Олександр Зінченко не має практики в Манчестер Сіті, Ярмоленко знаходиться на других ролях в провальному Вест Гемі, далеким від ідеалу є і старт сезону для Коноплянки, а гравці Динамо можуть перебувати в не найкращому емоційному стані після невдач з Аяксом і Карпатами. Що може радувати - це результативність Малиновського в Генку. В порядку Степаненко з Марлосом. Але цього замало.

Мало якому вболівальнику не хочеться, щоб збірна нарешті заграла в яскравий, красивий футбол. Однак Ліга Націй - це турнір, який має великий вплив на позиції збірної в європейському футболі. Цілком можливо, сьогодні дві збірні зроблять ставку на результат. У його відсутності і Карела Яроліма, і Андрія Шевченка дорікають в рівній мірі.

Орієнтовні склади:

Чехія: Василік, Калас, Гебре Селассіє, Югас, Цоуфал, Хюсбауер, Соучек, Дочкал, Янкто, Шурал, Шик

Україна: П'ятов, Караваєв, Бурда, Ракицький, Матвієнко, Степаненко, Малиновський, Ярмоленко, Марлос, Коноплянка, Яремчук

Слова:

Карел Яролім (головний тренер збірної Чехії): "Ми граємо тільки чотири матчі, так що ціна кожного поєдинку стає вище. З психологічної точки зору дуже важливо налаштовуватися на кожну зустріч. Виходячи на поле, необхідно мати саме бойовий настрій для того, щоб усі зусилля зосередити на грі".

Андрій Шевченко (головний тренер збірної України): "Наша команда буде грати на перемогу. Але будь-який позитивний результат у матчі на виїзді - це теж плюс. Ми приїхали показати хороший футбол і спробувати перемогти. Але й нічия стане непоганим результатом. Наше завдання - показати свої сильні сторони. Якщо нам це вдасться, значить, доб'ємося позитивного результату".

Цікаві факти:

- Чехія і Україна раніше зустрічалися тільки в товариських матчах. У 2011 році в Празі команда Олега Блохіна програла з рахунком 0:4, а через рік у Львові зіграла із суперником внічию.

- У 2018 році обидві збірні не провели жодного офіційного матчу. Чехія зіграла чотири товариські поєдинки - виграла у Китая (4:1) і Нігерії (1:0), програла Уругваю (0:2) і Австралії (0:4). У збірної України в цьому році немає поразок, але також є дві перемоги. У суперниках у команди Шевченко були Саудівська Аравія (1:1), Японія (2:1), Марокко (0:0) і Албанія (4:1).

- У кваліфікації до ЧС-2018 Чехія виграла два домашні матчі з п'яти (Сан-Маріно і Норвегія). Україна в іграх на виїзді обіграла також двох суперників - Косово і Фінляндію.

- Авторитетний портал transfermarkt оцінює вартість стартового складу збірної України в 128.95 мільйонів євро, Чехії - в 94.45. Найдорожчий гравець нашої збірної - Андрій Ярмоленко (20 млн євро). Така ж ціна і головної зірки збірної Чехії, форварда Роми Патріка Шика.

- Збірна Чехії в третій раз буде грати в Угерське-Градіште на стадіоні імені Мирослава Валенти. У серпні 2006 року Чехія в товариському матчі програла Сербії (1:3), а у вересні 2009 в кваліфікації ЧС переграла Сан-Маріно (7:0).

 Прогноз Чемпіона: 0:1

Джерело - Чемпіон.

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