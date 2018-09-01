Мій профіль

Світоліна пройшла у наступне коло US Open

Вчора 21:52 892
На що здатен новачок Динамо. ВІДЕО
Вчора 23:16 1581
Динамо та Ворскла дізналися своїх суперників на груповому етапі Ліги Європи
Вчора 15:02 2333
Цуренко знищила другу ракетку світу на US Open
Вчора 08:05 2745 1
ЛЄ. РБ Лейпциг - Зоря 3:2. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
30.08.2018 21:25 4505
Оголошення футболіста сезону. РЕЗУЛЬТАТИ
30.08.2018 20:15 4673
Шахтар дізнався своїх суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів
30.08.2018 20:09 2449
Блоги
Усик залякав Белью ефектним роликом. ВІДЕО
Усик залякав Белью ефектним роликом. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 20:00 811
Роналду показав, чим займається на тренуванні. ВІДЕО
Роналду показав, чим займається на тренуванні. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 15:00 549
Зірковий фанат: Беленюк зробив вибір між Динамо та Шахтарем. ФОТО
Зірковий фанат: Беленюк зробив вибір між Динамо та Шахтарем. ФОТО Максим Буйдин
Вчора 13:26 2164
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:27 Легка атлетика Рижикова виграла золото на Діамантовій лізі 150
09:06 Футбол Мілан на останніх секундах вирвав перемогу у Роми 335
31 Серпня 2018
23:45 Футбол УЄФА змінив регламент Ліги Чемпіонів 1506
23:16 Футбол На що здатен новачок Динамо. ВІДЕО 1581
23:01 Футбол Шахтар розповів скільки коштуватимуть квитки на Лігу Чемпіонів 358
22:49 Футбол Агент: Мілевський хоче грати в Україні 523
22:20 Футбол Динамо підписало данського вундеркінда 1152
22:13 Футбол Ребров хоче орендувати ще одного гравця Шахтаря 886
21:52 Футбол Світоліна пройшла у наступне коло US Open 892
21:23 Футбол Ворскла виривала перемогу в Чорноморця 499
21:18 Футбол ПСЖ все ж таки придбав захисника Баварії 509
20:41 Футбол Ворсклі дозволили грати в Полтаві 564
20:25 Футбол Президент Астани: Динамо – безумовний фаворит групи 438
20:00 Баскетбол Українську легенду звільнили з ФБУ.ФОТО 841 1
20:00 Бокс Усик залякав Белью ефектним роликом. ВІДЕО 811
19:47 Футбол Суркіс: до кінця трансферного вікна будуть ще деякі придбання 923
19:36 Теніс Суддя впав з вишки на тенісиста на US Open. ВІДЕО 764
19:22 Футбол Черговий український форвард перебрався до Туреччини. ФОТО 1003 1
18:52 Бокс Російському боксеру допомагають готуватися три українці 786 1
18:38 Футбол Хацкевич: першочергове завдання для нас вихід з групи 496
18:22 Футбол Гравець Шахтаря перейшов у Маріуполь 801
17:58 Футбол Анрі повернувся до збірної Бельгії 351
17:39 Футбол Бетіс відмовився купувати Зінченка за 16 млн 498
17:26 Футбол Найшвидша людина світу дебютувала у профейсійному футболі 928
16:55 Біатлон Джима прийме участь в шоу-гонці 421

Рижикова виграла золото на Діамантовій лізі

Сьогодні 09:27 150 0
Рижикова виграла золото на Діамантовій лізі

У Брюсселі відбувся фінал Діамантової ліги.

Ганна Рижикова перемогла в забігу на 400 м з бар'єрами, показавши результат 55,38 сек. Ще дві українки - Вікторія Ткачук та Марія Миколенко - в цьому забігу фінішували п'ятою та шостою відповідно.

У стрибках у висоту бронзу завоювала українка Оксана Окунєва з результатом 1.87 м.

За крок від медалі в цій же дисципліні зупинився Андрій Проценко. Українець з найкращим для себе результатом сезону 2.31 м посів четверте місце, поступившись італійцеві Джанмарко Тамбері тільки за кількістю спроб.

У забігу на дистанції 800 м бронзова призерка чемпіонату Європи Ольга Ляхова показала шостий результат.

Нагадаємо, Рижикова преремогою привітала Україну з Днем Незалежності.

Також, Рижикова емоційно подякувала вболівальникам за підтримку.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()