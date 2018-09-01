Рижикова виграла золото на Діамантовій лізі

У Брюсселі відбувся фінал Діамантової ліги.

Ганна Рижикова перемогла в забігу на 400 м з бар'єрами, показавши результат 55,38 сек. Ще дві українки - Вікторія Ткачук та Марія Миколенко - в цьому забігу фінішували п'ятою та шостою відповідно.

У стрибках у висоту бронзу завоювала українка Оксана Окунєва з результатом 1.87 м.

За крок від медалі в цій же дисципліні зупинився Андрій Проценко. Українець з найкращим для себе результатом сезону 2.31 м посів четверте місце, поступившись італійцеві Джанмарко Тамбері тільки за кількістю спроб.

У забігу на дистанції 800 м бронзова призерка чемпіонату Європи Ольга Ляхова показала шостий результат.

Нагадаємо, Рижикова преремогою привітала Україну з Днем Незалежності.

Також, Рижикова емоційно подякувала вболівальникам за підтримку.

Джерело - Чемпіон.