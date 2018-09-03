Прищепа та Плотіцина тріумфували на турнірі в Італії

Наталія Прищепа та Анна Плотіцина виграли золоті медалі на престижному турнірі в італійській Падуї.

Прищепа пробігла найшвидше дистанцію в 800 метрів з результатом 2.00,37 хв. Вона випередила на 0,44 секунди Лігу Вельвере з Латвії. Наталія Прищепа є чинною чемпіонкою Європи на цій дистанції.

Анна Плотіцина завоювала золота на стометрівці з бар'єрами. Її результат — 13,13 секунди. Українка випередила італійку Люмінозу Больо на 0,12 секунди.

Нагадаємо, Наталія Прищепа - чільна чемпіонка Європи на дистанції 800 метрів.

А Ганна Рижикова нещодавно здобула золото на етапі Діамантової ліги.

Джерело - Чемпіон.