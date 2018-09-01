Бігун втратив кросівок, але виграв фінал Діамантової ліги. ВІДЕО

Кенійський стайєр Конселсус Кіпруто виграв фінальний забіг Діамантової ліги у одному кросівку.

Кіпруто переміг на дистанції 3000 м з перешкодами у Цюріху, незважаючи на те, що більше половини дистанції біг без кросівка на лівій нозі, повідомляє Xsport.ua.

У боротьбі з срібним призером минулорічного чемпіонату світу марокканцем Суфіаном Ельбаккалі, кенієць вирвав перемогу.

Нагадаємо, у фіналі Діамантової ліги українка Ганна Рижикова виграла забіг на 400 м з бар’єрами.

Раніше українські легкоатлети привезли чотири медалі з міжнародного турніру в Італії.

Джерело - Xsport.