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Прима завоював бронзу на літньому чемпіонаті світу

Сьогодні 19:10 166 0
Прима завоював бронзу на літньому чемпіонаті світу
Артем Прима

Український біатлоніст Артем Прима посів третє місце в гонці переслідування на літньому чемпіонаті світу з біатлону.

Розпочинав Артем гонку з 7-го місця, з відставанням у 45 секунд.

Завершив перегони Прима з відставанням у 43 секунди, Артем зробив лише дві хиби на 3-му вогневому рубежі.

Також у квіткову церемонію потрапив Віталій Кільчицький, він стартував на 4-ій позиції, а фінішував на 6-ій.

Нагадаємо, тренер повідомив, чому Семеренко пропустила гонку

Також, чотири українки потрапили в ТОП-10 спринтерської гонки на чемпіонаті світу з літнього біатлону.

Джерело - Champion.com.ua.

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