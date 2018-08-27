Прима завоював бронзу на літньому чемпіонаті світу

Український біатлоніст Артем Прима посів третє місце в гонці переслідування на літньому чемпіонаті світу з біатлону.

Розпочинав Артем гонку з 7-го місця, з відставанням у 45 секунд.

Завершив перегони Прима з відставанням у 43 секунди, Артем зробив лише дві хиби на 3-му вогневому рубежі.

Також у квіткову церемонію потрапив Віталій Кільчицький, він стартував на 4-ій позиції, а фінішував на 6-ій.

Нагадаємо, тренер повідомив, чому Семеренко пропустила гонку

Також, чотири українки потрапили в ТОП-10 спринтерської гонки на чемпіонаті світу з літнього біатлону.

Джерело - Champion.com.ua.