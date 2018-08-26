Тренер повідомив, чому Семеренко пропустила гонку

Українська біатлоністка Валентина Семеренко на брала участь у гонці через температуру.

Про це розповів старший тренер жіночої збірної України Андрій Прокунін.

"Виконаною роботою Підгрушної ми були задоволені. Вона знаходиться в хороших кондиціях, і ця гонка тому підтвердження. Валя Семеренко вранці прокинулася з температурою 38,5, тому за рекомендацією лікаря ми звільнили її від гонки", - зазначив фахівець.

"Після естафети вона була дуже засмучена, переживала. Її потрібно підтримати, тому що це член нашої команди, і не варто через однієї невдачі ховати спортсменку", - наводить слова Прокуніна Xsport.

Нагадаємо, що Підгрушна прокоментувала свої виступи.

Також коментар дав українець Віталій Кільчицький прокоментував 4-е місце в спринті чемпіонату світу.

Джерело - Xsport.