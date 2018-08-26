Кільчицький: Потрібно ще підтягти деякі моменти з фінішем

Українець Віталій Кільчицький прокоментував 4-е місце в спринті чемпіонату світу з літнього біатлону.

"Перед чемпіонат світу я трошки готувався вдома, але було мало часу. Хочу привітати всіх із минулим Днем незалежності. На цьому чемпіонаті світу в України вже багато четвертих місць, тому, сподіваюся, завтра вже будуть медалі", - сказав Віталій.

"Ми з тренером Санітрою добре готувалися, програму підібрали, яка мені підходить. Спасибі Федерації за довіру. Потрібно ще підтягти деякі моменти з фінішем, а так, вважаю, що вже перебуваю в непоганій формі, але потрібно її ще покращувати до сезону", - зазначив спортсмен.

У стрільбі сьогодні був впевнений, з підходом до рубежу справлявся, і вітру не було", - сказав Кільчицький для Xsport.