Підгрушна: Рада, що біжу нарівні з найсильнішими, але над стрільбою потрібно ще працювати

Біатлоністка збірної України Олена Підгрушна показала кращий час команди в спринті на літньому чемпіонаті світу в Нове-Мєсто.

Про це розповіла сама спортсменка.

"Резерв сил був вичерпаний. Мені здається ще проблема в пропущеному місяці без практики, але потім я багато працювала, функціонально дівчат наздогнала, але над стрільбою, звичайно, потрібно ще працювати. Але, наше головне завдання - це зима. До зими я точно відновлюся", - сказала Олена.

"Зараз я рада, що біжу нарівні з найсильнішими. Це радує. Важко було з першого кола, адже траса досить робоча, тут один підйом, довжиною майже в кілометр. В Отепі в Естонії таких підйомів не було, відповідно, до такого ми не були готові. Тим більше, не знали, яка тут буде траса, адже її оновили. Ну і ті ролери, на яких ми тренуємося, вони легше, краще їдуть, а тут ти не знаєш, які ролери попадуться тобі, і до цього важко підготуватися",- наводить слова Підгрушної biathlon.com.ua.

Нагадаємо, що Кільчицький прокоментував проблеми з формою.

Раніше повідомлялося, що чотири українки потрапили в ТОП-10 спринтерської гонки на чемпіонаті світу з літнього біатлону.

Джерело - biathlon.com.ua.