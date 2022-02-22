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Пекін-2022. Найкращі спортсмени, команда, сенсація та розчарування Олімпійських ігор

Сьогодні 13:33 124 0
Пекін-2022. Найкращі спортсмени, команда, сенсація та розчарування Олімпійських ігор
#Йоганнес Бо, #Олімпіада-2022, #Каміла Валієва, #Марте Ольсбу-Рейселанн

Джерело - Чемпіон.

Продовжуємо підбивати підсумки XXIV зимових Олімпійських ігор у Пекіні. До вашої уваги 10 номінацій (плюс бонус) і 10 переможців у цих номінаціях за версією нашого сайту.

Спортсмен

  • Йоганнес Тінгнес Бо

Норвезький біатлоніст виграв у Пекіні 4 золотих і 2 бронзові медалі, ставши головним мультимедалістом XXIV зимових Олімпійських ігор-2022.

Спортсменка

  • Марте Ольсбу-Ройселанн

3 золотих і 2 бронзові медалі говорять самі за себе. 31-річна біатлоністка з Норвегії - беззаперечно найкраща спортсменка Олімпіади в Пекіні.

Команда

  • Чоловіча бірна Фінляндії з хокею

Збірна з Фінляндії вперше в своїй історії стала Олімпійським чемпіоном. У фіналі Суомі впевнено перемогли збірну ОКР. 

Сенсація

  • Ерін Джексон

Американська ковзанярка вперше стала на ковзани в 2016 році, а вже за 8 років тріумфувала на Олімпійських іграх, ставши першою темношкірою жінкою - олімпійською чемпіонкою в індивідуальних змаганнях.

Феномен

  • Айлін Гу

18-річна американська модель, студентка одного з найпрестижніших ВУЗів світу - Стеyфордського університету, принесла дві золоті та одну срібну медаль Китаю...

Розчарування

  • Мікаела Шифрін

Головною невдахою Пекіна стала легендарна американська гірськолижниця. Напередодні Ігор її протистояння з Петрою Влховою вболівальники чекали чи не найбільше, однак Шифрін не змогла фінішувати в жодній зі своїх улюблених дисциплін. Ну і апогеєм виступу 27-річної Шифрін стали командні змагання, де вона програла всі свої заїзди в паралельному слаломі.

Легенда

  • Ірен Вюст

35-річна (36 виповниться 1 квітня 2022 року) ковзанярка з Нідерландів виграла золоту на п'ятій Олімпіаді поспіль. Коментарі зайві.

Характер

  • Ліндсі Джакобелліс

Після "срібла" Туріна американській сноубордистці ніяк не підкорювався подіум на Олімпійських іграх. І ось у Пекіні 35-річна Ліндсі зняла прокляття та виграла дві золоті медалі.

Спадкоємність

  • Йоганнес Штрольц

29-річний австрійський гірськолижник на початку сезону не потрапляв навіть до команди, а в Пекіні виграв два золота. У Калгарі-1988 Губерт Штрольц виборов золоту медаль в Суперкомбінації, а через 34 роки Йоганнес Штольц повторив досягнення батька, також вигравши Суперкомбінацію.

Скандал

  • Каміла Валієва

Без сумніву - головним скандалом Олімпійських ігор стала позитивна допінг-проба 15-річної фігурістки з ОКР Каміли Валієвої. У спортсменки виявили заборонений препарат - триметазедин. Дівчину допустили до особистих змагань (до повного розслідування), які вони провалила - лише 4 місце.

Краса

  • Келлі Сільдару

19-річна фристайлістка принесла до скарбнички збірної Естонії бронзову медаль, яка стала першою для балтійської країни за останні 12 років. А ще Келлі - неймовірно мила та вродлива.

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