Пекін-2022. Найкращі спортсмени, команда, сенсація та розчарування Олімпійських ігор

Джерело - Чемпіон.
Продовжуємо підбивати підсумки XXIV зимових Олімпійських ігор у Пекіні. До вашої уваги 10 номінацій (плюс бонус) і 10 переможців у цих номінаціях за версією нашого сайту.
Спортсмен
- Йоганнес Тінгнес Бо
Норвезький біатлоніст виграв у Пекіні 4 золотих і 2 бронзові медалі, ставши головним мультимедалістом XXIV зимових Олімпійських ігор-2022.
Спортсменка
- Марте Ольсбу-Ройселанн
3 золотих і 2 бронзові медалі говорять самі за себе. 31-річна біатлоністка з Норвегії - беззаперечно найкраща спортсменка Олімпіади в Пекіні.
Команда
- Чоловіча бірна Фінляндії з хокею
Збірна з Фінляндії вперше в своїй історії стала Олімпійським чемпіоном. У фіналі Суомі впевнено перемогли збірну ОКР.
Сенсація
- Ерін Джексон
Американська ковзанярка вперше стала на ковзани в 2016 році, а вже за 8 років тріумфувала на Олімпійських іграх, ставши першою темношкірою жінкою - олімпійською чемпіонкою в індивідуальних змаганнях.
Феномен
- Айлін Гу
18-річна американська модель, студентка одного з найпрестижніших ВУЗів світу - Стеyфордського університету, принесла дві золоті та одну срібну медаль Китаю...
Розчарування
- Мікаела Шифрін
Головною невдахою Пекіна стала легендарна американська гірськолижниця. Напередодні Ігор її протистояння з Петрою Влховою вболівальники чекали чи не найбільше, однак Шифрін не змогла фінішувати в жодній зі своїх улюблених дисциплін. Ну і апогеєм виступу 27-річної Шифрін стали командні змагання, де вона програла всі свої заїзди в паралельному слаломі.
Легенда
- Ірен Вюст
35-річна (36 виповниться 1 квітня 2022 року) ковзанярка з Нідерландів виграла золоту на п'ятій Олімпіаді поспіль. Коментарі зайві.
Характер
- Ліндсі Джакобелліс
Після "срібла" Туріна американській сноубордистці ніяк не підкорювався подіум на Олімпійських іграх. І ось у Пекіні 35-річна Ліндсі зняла прокляття та виграла дві золоті медалі.
Спадкоємність
- Йоганнес Штрольц
29-річний австрійський гірськолижник на початку сезону не потрапляв навіть до команди, а в Пекіні виграв два золота. У Калгарі-1988 Губерт Штрольц виборов золоту медаль в Суперкомбінації, а через 34 роки Йоганнес Штольц повторив досягнення батька, також вигравши Суперкомбінацію.
Скандал
- Каміла Валієва
Без сумніву - головним скандалом Олімпійських ігор стала позитивна допінг-проба 15-річної фігурістки з ОКР Каміли Валієвої. У спортсменки виявили заборонений препарат - триметазедин. Дівчину допустили до особистих змагань (до повного розслідування), які вони провалила - лише 4 місце.
Краса
- Келлі Сільдару
19-річна фристайлістка принесла до скарбнички збірної Естонії бронзову медаль, яка стала першою для балтійської країни за останні 12 років. А ще Келлі - неймовірно мила та вродлива.