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Дівчина дня. Чарівна білявка, яка принесла Естонії першу медаль Олімпіади 2022

Сьогодні 11:01 Андрій Твердохліб 248 0
Дівчина дня. Чарівна білявка, яка принесла Естонії першу медаль Олімпіади 2022
#Олімпіада-2022, #Фристайл

Джерело - Чемпіон.

Естонська фристайлистка Келлі Сільдару виборола для своєї країни першу медаль на Олімпійських іграх у Пекіні.

19-річна чарівна білявка, незважаючи на свій юний вік, уже достатньо титулована та знана в світі зимових екстремальних видів спорту.

  • У 2019 році на чемпіонаті світу з лижного фрістайлу та сноуборду Келлі Сільдару у хафпайпі виборола свою першу золоту медаль. На батьківщині була визнана найкращою спортсменкою 2019 року.
  • У 2020 виграла золоту медаль у слоупстайлі на зимових юнацьких Олімпійських іграх в Лозанні, набравши 93,75 бали. Цього ж року на зимових Всесвітніх екстремальних іграх у дисциплінах суперпайп та слоупстайл завоювала дві золоті медалі.
  • На відкритті Олімпійських ігор у Пекіні разом із Мартіном Хімма була прапороносцем збірної Естонії.

Сільдару не зуміла вийти у фінал змагань у біг-ейр, у кваліфікації вона посіла сімнадцяте місце, набравши у сумі 125,50 балів, і ось нарешті подіум Олімпіади підкорився вродливій дівчині з модельною зовнішністю.

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