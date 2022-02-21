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Більше половини учасників Олімпіади в Пекіні перевірили на допінг

Сьогодні 12:08 143 0
Було зібрано понад 3000 зразків
Більше половини учасників Олімпіади в Пекіні перевірили на допінг
#допінг, #Олімпіада-2022, #Міжнародне агентство тестування

Джерело - Чемпіон.

Міжнародне агентство тестування перевірило на допінг не менше ніж 56% учасників Олімпіади-2022 ігор у Пекіні.

Про це повідомляє прес-служба ITA.

Усього було зібрано понад 3000 зразків.

Позитивні допінг-проби під час Ігор здали іранський гірськолижник Хусейн Савех-Шемшакі, українська лижниця Валентина Камінська та бобслеїстка Лідія Гунько.

Олімпійські ігри у Пекіні відбувалися з 4 по 20 лютого. У Пекіні погасили вогонь зимової Олімпіади-2022.

Нагадаємо, Норвегія виграла медальний залік та встановила рекорд зимових Олімпіад.

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