Більше половини учасників Олімпіади в Пекіні перевірили на допінг

Було зібрано понад 3000 зразків

Джерело - Чемпіон.

Міжнародне агентство тестування перевірило на допінг не менше ніж 56% учасників Олімпіади-2022 ігор у Пекіні.

Про це повідомляє прес-служба ITA.

Усього було зібрано понад 3000 зразків.

Позитивні допінг-проби під час Ігор здали іранський гірськолижник Хусейн Савех-Шемшакі, українська лижниця Валентина Камінська та бобслеїстка Лідія Гунько.

Олімпійські ігри у Пекіні відбувалися з 4 по 20 лютого. У Пекіні погасили вогонь зимової Олімпіади-2022.

Нагадаємо, Норвегія виграла медальний залік та встановила рекорд зимових Олімпіад.