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У Пекіні погасили вогонь зимової Олімпіади-2022

Сьогодні 15:47 149 0
Олімпійські ігри офіційно завершені
У Пекіні погасили вогонь зимової Олімпіади-2022
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У Пекіні 20 лютого відбулася церемонія закриття XXIV зимових Олімпійських ігор.

Олімпійський прапор було передано мерам італійських міст Мілан та Кортіна-д'Ампеццо, де у 2026 році пройдуть наступні Ігри. Потім слово взяв президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, який оголосив зимову Олімпіаду - 2022 закритою. Наприкінці урочистої дії загасили вогонь зимової Олімпіади-2022.

На Олімпіаді-2022 проводилися змагання у 15 дисциплінах з семи видів спорту: біатлону, бобслею (в тому числі скелетону), керлінгу, хокею, санного спорту, фігурного катання, шорт-треку і ковзанярського спорту, гірськолижного спорту, лижних гонок, фристайлу, лижного двоборства, стрибків з трампліна і сноуборду. Усього розіграли 109 комплектів медалей.

Україну представляли 45 спортсменів, які виступали у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

Українці здобули одну медаль - фристайліст Олександр Абраменко став срібним призером.

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