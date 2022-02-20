Після Олімпіади-2018 збірна України з фристайлу сильно зміцнилася і показувала хороші результати.

Про це заявив український фристайліст Олександр Абраменко.

"Чому в аналітиків не було віри в українську команду, що вона може здобути медалі на Олімпіаді? Я насправді не розумію, тому що після корейської Олімпіади команда у нас дуже сильно зміцнилася. У нас з'явилися нові хлопці, які стрибають дуже складні стрибки. Мабуть, ми не показували якісь видатні результати на етапах Кубка світу, але на Олімпіаду ставити якісь ставки, я думаю, не є правильним.

Тому що Олімпіада - це зовсім інший рівень змагань. Тут відіграють роль не лише твій досвід та вміння, а ще і моральна стійкість. Тому на Олімпіадах може статися будь-що. I взагалі фристайл - це непередбачуваний вид спорту. Ми бачимо, що і ті, хто реально претендують і на етапах Кубка світу показують стабільний результат, на Олімпіаді не справляються, мабуть, з якимось емоційним навантаженням і не можу показати свій результат. Тому ставити на спорт на Олімпіаді - це не зовсім правильно. Щодо віку, то для нашого спорту мені достатньо багато років, але фізично я не відчуваю, що я слабший за молодих спортсменів. Єдине, що, звісно, складно справлятися з емоційним станом на змаганнях, але завдяки досвіду в мене це добре виходить", - сказав Абраменко.