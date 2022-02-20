Головне
Лінія Маннергейма для ОКР і золота медаль Великої Британії: підсумки Олімпіади-2022 за 20 лютого
Сьогодні 09:56 3200
У Пекіні погасили вогонь зимової Олімпіади-2022
Сьогодні 15:47 148
Це для тебе, Україно, - фіни присвятили перемогу на Олімпіаді Україні
Сьогодні 13:34 5027 1
Норвегія виграла медальний залік та встановила рекорд зимових Олімпіад
Сьогодні 09:17 787
Підсумковий медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022
Сьогодні 08:36 154185
Збірна Фінляндії переграла ОКР у фіналі хокейного турніру
Сьогодні 08:27 20503 4
Бринзак: Багато вболівальників і журналістів мріють, щоб федерацію очолила інша людина
Сьогодні 07:48 1258
Йогауг впевнено виграла марафон у Пекіні, Анцибор фінішувала 37-ою
Сьогодні 06:32 740
Німецькі бобслеїсти тріумфували у змаганнях серед четвірок
Сьогодні 06:18 342
Жіноча збірна Великої Британії стала переможницею турніру з керлінгу
Сьогодні 06:03 373
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Абраменко: Чи планую продовжувати кар'єру? Нехай це буде секретом

Сьогодні 16:02 123 0
Українець - про своє спортивне майбутнє
Абраменко: Чи планую продовжувати кар'єру? Нехай це буде секретом
#Олександр Абраменко, #Олімпіада-2022

Джерело - Суспільне Спорт.

Український фристайліст Олександр Абраменко не розкриває свої плани після завершення XXIV зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

Про це заявив українець.

"Чи планую продовжувати кар'єру і брати участь в наступних змаганнях? Чи це остання Олімпіада? Нехай це буде секретом (посміхається).

Насправді прапороносцем я мріяв бути вже з того моменту, як здобув "золото" в Кореї, і для мене це була велика честь. Я знав, що є такі забобони, що якщо ти не несеш прапор, то можеш не виграти медалі. Але, незважаючи на це, я дуже цього хотів, тому проніс наш прапор і далі я намагався зруйнувати цей міф. І в мене вийшло. Тепер всі наступні спортсмени можуть не хвилюватися, нести прапор і завойовувати медалі", - сказав Абраменко.

Раніше Олександр Абраменко завоював срібну медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Абраменко став першим українським спортсменом, який завоював нагороди на двох зимових Іграх.

Коментарі ()
Популярне зараз
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - результати всіх матчів Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - результати всіх матчів 75783
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 42159
Підсумковий медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Підсумковий медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 154185
Фото дня. Уболівальники Ліверпуля розгорнули прапор України на матчі АПЛ Фото дня. Уболівальники Ліверпуля розгорнули прапор України на матчі АПЛ 37743 11
Збірна Фінляндії переграла ОКР у фіналі хокейного турніру Збірна Фінляндії переграла ОКР у фіналі хокейного турніру 20503 4
Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - результати всіх матчів Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - результати всіх матчів 11308
Рекомендуємо
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 36782 1
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 9301 2
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 38441
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 13578 12
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 66305 5
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 13731 2