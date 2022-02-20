Джерело - Суспільне Спорт.
Український фристайліст Олександр Абраменко не розкриває свої плани після завершення XXIV зимових Олімпійських ігор у Пекіні.
Про це заявив українець.
"Чи планую продовжувати кар'єру і брати участь в наступних змаганнях? Чи це остання Олімпіада? Нехай це буде секретом (посміхається).
Насправді прапороносцем я мріяв бути вже з того моменту, як здобув "золото" в Кореї, і для мене це була велика честь. Я знав, що є такі забобони, що якщо ти не несеш прапор, то можеш не виграти медалі. Але, незважаючи на це, я дуже цього хотів, тому проніс наш прапор і далі я намагався зруйнувати цей міф. І в мене вийшло. Тепер всі наступні спортсмени можуть не хвилюватися, нести прапор і завойовувати медалі", - сказав Абраменко.
Раніше Олександр Абраменко завоював срібну медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Абраменко став першим українським спортсменом, який завоював нагороди на двох зимових Іграх.