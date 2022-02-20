Абраменко: Насправді своїм стрибком я не сильно задоволений

Український фристайліст Олександр Абраменко відчував хвилювання перед стрибками на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив українець.

"Звісно. І страх, і хвилювання. Це дуже відволікало від того, що тобі потрібно зробити. Тому складно було з собою впоратися, але вдалося. Звісно, вдалося не все. Я хотів зробити цей стрибок ідеально і отримати від суддів, напевно, балів за 130. Але припустився помилки на приземленні, і вони мені, звісно, зняли бали. Насправді своїм стрибком я не сильно задоволений. Але цього вистачило, щоб посісти друге місце. Тобто я маю на увазі не те, що я не радий "сріблу". Я не радий, що у мене не вийшло зробити ідеальний стрибок", - сказав Абраменко.