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Абраменко: Насправді своїм стрибком я не сильно задоволений

Сьогодні 15:18 153 0
Українець розповів стрибок, який приніс медаль
Абраменко: Насправді своїм стрибком я не сильно задоволений
#Олександр Абраменко, #Олімпіада-2022

Джерело - Суспільне Спорт.

Український фристайліст Олександр Абраменко відчував хвилювання перед стрибками на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив українець.

"Звісно. І страх, і хвилювання. Це дуже відволікало від того, що тобі потрібно зробити. Тому складно було з собою впоратися, але вдалося. Звісно, вдалося не все. Я хотів зробити цей стрибок ідеально і отримати від суддів, напевно, балів за 130. Але припустився помилки на приземленні, і вони мені, звісно, зняли бали. Насправді своїм стрибком я не сильно задоволений. Але цього вистачило, щоб посісти друге місце. Тобто я маю на увазі не те, що я не радий "сріблу". Я не радий, що у мене не вийшло зробити ідеальний стрибок", - сказав Абраменко.

Раніше Олександр Абраменко завоював срібну медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Абраменко став першим українським спортсменом, який завоював нагороди на двох зимових Іграх.

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