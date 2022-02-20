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Бринзак: Багато вболівальників і журналістів мріють, щоб федерацію очолила інша людина

Сьогодні 07:48 138 0
Функціонер - про проведення наступної звітно-виборчої конференції федерації
Бринзак: Багато вболівальників і журналістів мріють, щоб федерацію очолила інша людина
#Володимир Бринзак, #Олімпіада-2022

Джерело - biathlon.com.ua.

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак не тримається за свою посаду.

Про це заявив функціонер.

"Після закінчення олімпійського сезону традиційно відбувається звітно-виборча конференція з обранням керівного складу федерації. Чи братиму участь у виборах президента на наступні чотири роки? Я знаю, що багато вболівальників і журналістів вже давно мріють про те, щоб на чолі федерації стала інша людина. Будь-ласка, кожен бажаючий може подати свою програму на розгляд учасників конференції. Може людина справді виявиться більш прогресивною, з такою ж великою любов'ю до біатлону та бажанням зробити його в Україні ще кращим. Я не тримаюся за це місце. Як тільки побачу, що є людина, яка може зробити хоча б приблизно так само, як я - із задоволенням передам можливість зробити свій внесок у розвиток біатлону. Це не платне місце, я не забезпечую з нього свою сім'ю. Хоча багато хто думає, що тут - золоте дно, і я отримую з цього якісь дивіденди. Навпаки, ми самі шукаємо гроші, щоб додатково допомогти команді у фінансуванні .

Я дійсно поки що не бачу - хто готовий і хоче звалити на себе цей вантаж. Кажу Андрію (Деріземлі - прим.) - давай, вмикайся. Але він каже, що поки що не готовий. І я розумію, що якщо він займається політикою, хай і на місцевому рівні, то справді не зможе приділяти цьому зараз достатньо уваги. Повторюся - я готовий піти. Та де ці люди, хто готовий замінити?

Не підготував зміну? Так, але ж мене свого часу теж ніхто не готував. Я горів цим, знав, що треба робити ще будучи тренером. Розумів, як діяти, і понад 350 виграних медалей на міжнародному рівні в біатлоні - це той результат, за який мені не соромно за всі ці роки. А зараз пропонуєш тренеру - давай, займайся. А у відповідь: а як, а що… Тренер навпаки має виявляти ініціативу - як прийшов колись Санітра та сказав: у мене є методика, я готовий витратити час та сили, щоб створити команду та показати результат. Ось таку розмову я розумію.

Давайте зараз, користуючись цією можливістю, оголошу - у травні ми матимемо конференцію, і я запрошую всіх, хто зацікавлений, подати свої кандидатури та програми. Так і напишіть - оголошуємо конкурс. Нехай делегати з областей розглянуть, чи знайдуть там свіжі ідеї та можливості. Але поки що, на жаль, я не бачу тих, хто реально готовий щось зробити. Тому що тут не все так легко та просто. Як добудувати стадіон, як комусь із спортсменів допомогти у вирішенні житлового питання, як стимулювати розвиток у тому чи іншому регіоні… Це лише здається - що хто б не займався біатлоном, медалі та високі місця сипатимуться самі собою. Щоб у такій країні як Україна розвивати біатлон на високому рівні, потрібно приділяти цьому дуже багато часу та сил, а також мати ще можливості - і це все на волонтерських засадах… Тож чекаємо на тих фахівців, які зможуть вирішувати всі завдання, для того, щоб український біатлон залишався на найвищому міжнародному рівні. А я ухвалю рішення, яке буде найефективнішим для українського біатлону", - сказав Бринзак.

Раніше Бринзак заявив, що йому не соромно за український біатлон.

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