Для покращення результатів українських олімпійців першочергово потрібно забезпечити матеріально-технічну складову для тренувань.

Про це заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

"Ми працюємо з місцевою владою, щоб побудувати новий трамплін у Миколаєві. Срібна нагорода? Медаль - це завжди успіх. Ми всі радіємо і дякуємо нашим спортсменам. Підготовка до змагань проходила складно, саме перебування теж було нелегким: ви всі бачили кількість позитивних тестів у наших спортсменів. Команда наших фристайлерів гідно виступила. На жаль, коронавірус завадив нам виступити у ще одній дисципліні, де ми були б конкурентноспроможними і боролися б за медалі.

Вітаю Олександра (Абраменка), всю команду. У нас є медаль, на жаль, не дві, не три. Над цим потрібно працювати. Першочергово потрібно забезпечити їм матеріально-технічну складову для тренувань", - сказав Абраменко.