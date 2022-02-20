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Гутцайт: Ми працюємо з місцевою владою, щоб побудувати новий трамплін у Миколаєві

Сьогодні 16:18 94 0
Функціонер прокоментував виступ національної збірної на Олімпіаді
Гутцайт: Ми працюємо з місцевою владою, щоб побудувати новий трамплін у Миколаєві
#Олександр Абраменко, #Вадим Гутцайт

Джерело - ukrinform.ua.

Для покращення результатів українських олімпійців першочергово потрібно забезпечити матеріально-технічну складову для тренувань.

Про це заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

"Ми працюємо з місцевою владою, щоб побудувати новий трамплін у Миколаєві. Срібна нагорода? Медаль - це завжди успіх. Ми всі радіємо і дякуємо нашим спортсменам. Підготовка до змагань проходила складно, саме перебування теж було нелегким: ви всі бачили кількість позитивних тестів у наших спортсменів. Команда наших фристайлерів гідно виступила. На жаль, коронавірус завадив нам виступити у ще одній дисципліні, де ми були б конкурентноспроможними і боролися б за медалі.

Вітаю Олександра (Абраменка), всю команду. У нас є медаль, на жаль, не дві, не три. Над цим потрібно працювати. Першочергово потрібно забезпечити їм матеріально-технічну складову для тренувань", - сказав Абраменко.

Раніше Олександр Абраменко завоював срібну медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Абраменко став першим українським спортсменом, який завоював нагороди на двох зимових Іграх.

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