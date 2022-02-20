Головне
Лінія Маннергейма для ОКР і золота медаль Великої Британії: підсумки Олімпіади-2022 за 20 лютого
Сьогодні 09:56 2259
Олімпіада-2022. Урочиста церемонія закриття: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 13:46 684
Це для тебе, Україно, - фіни присвятили перемогу на Олімпіаді Україні
Сьогодні 13:34 1213
Норвегія виграла медальний залік та встановила рекорд зимових Олімпіад
Сьогодні 09:17 652
Підсумковий медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022
Сьогодні 08:36 152721
Збірна Фінляндії переграла ОКР у фіналі хокейного турніру
Сьогодні 08:27 16744 3
Бринзак: Багато вболівальників і журналістів мріють, щоб федерацію очолила інша людина
Сьогодні 07:48 1035
Йогауг впевнено виграла марафон у Пекіні, Анцибор фінішувала 37-ою
Сьогодні 06:32 680
Німецькі бобслеїсти тріумфували у змаганнях серед четвірок
Сьогодні 06:18 315
Жіноча збірна Великої Британії стала переможницею турніру з керлінгу
Сьогодні 06:03 327
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Абраменко: Їздити на Олімпіаду й привозити медалі - це моя робота

Сьогодні 13:03 171 0
Українець - про складність здобуття медалі
Абраменко: Їздити на Олімпіаду й привозити медалі - це моя робота
#Олександр Абраменко, #Олімпіада-2022

Джерело - ukrinform.ua.

Український фристайліст Олександр Абраменко здобуту срібну медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні присвячує всій Україні та кожному її громадянину.

Про це заявив українець.

"Дуже дякую за таку теплу зустріч. Мою медаль я присвячую всій Україні і кожному її громадянину. Коли стояв на схилі, то думки про вашу підтримку зігрівали мене.

Я мав змогу подивитися Ігри, бо наш виступ був наприкінці. Бачив, що ми все ніяк не можемо завоювати першу медаль. З плином часу я зрозумів, що все більше відповідальності лягає на мене. 

Коли ти чинний олімпійський чемпіон, то і відповідальність за результат вища. Дуже радий, що медаль вдалося взяти на День єднання. Я вважаю, що вона об’єднала всіх українців і стала приємною звісткою для всіх в такий складний час.

Їздити на Олімпіаду й привозити медалі - це моя робота.

Після закінчення попередньої Олімпіади я знав, що на Іграх в Пекіні, тих стрибків, які є, не вистачить. Через це довелося ризикнути і стрибнути вперше на офіційних змаганнях новий стрибок. Його я тренував спочатку на воді. На щастя, вдалася не травмуватися і перенести стрибок на сніг. Приземлення хотілося б виконати краще", - сказав Абраменко.

Раніше Олександр Абраменко завоював срібну медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Абраменко став першим українським спортсменом, який завоював нагороди на двох зимових Іграх.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна Фінляндії переграла ОКР у фіналі хокейного турніру Збірна Фінляндії переграла ОКР у фіналі хокейного турніру 16744 3
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 41949
Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - результати всіх матчів Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - результати всіх матчів 11139
Фото дня. Уболівальники Ліверпуля розгорнули прапор України на матчі АПЛ Фото дня. Уболівальники Ліверпуля розгорнули прапор України на матчі АПЛ 34472 10
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - результати всіх матчів Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - результати всіх матчів 75398
Підсумковий медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Підсумковий медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 152721
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 77469
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 9951
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 86168 1
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 18371
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 13572 12
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 13706 2