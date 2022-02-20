Український фристайліст Олександр Абраменко здобуту срібну медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні присвячує всій Україні та кожному її громадянину.

Про це заявив українець.

"Дуже дякую за таку теплу зустріч. Мою медаль я присвячую всій Україні і кожному її громадянину. Коли стояв на схилі, то думки про вашу підтримку зігрівали мене.

Я мав змогу подивитися Ігри, бо наш виступ був наприкінці. Бачив, що ми все ніяк не можемо завоювати першу медаль. З плином часу я зрозумів, що все більше відповідальності лягає на мене.

Коли ти чинний олімпійський чемпіон, то і відповідальність за результат вища. Дуже радий, що медаль вдалося взяти на День єднання. Я вважаю, що вона об’єднала всіх українців і стала приємною звісткою для всіх в такий складний час.

Їздити на Олімпіаду й привозити медалі - це моя робота.

Після закінчення попередньої Олімпіади я знав, що на Іграх в Пекіні, тих стрибків, які є, не вистачить. Через це довелося ризикнути і стрибнути вперше на офіційних змаганнях новий стрибок. Його я тренував спочатку на воді. На щастя, вдалася не травмуватися і перенести стрибок на сніг. Приземлення хотілося б виконати краще", - сказав Абраменко.