Абраменко: Коли на Олімпіаді у нас був спалах коронавіруус, то закрадалися різні думки

Джерело - ukrinform.ua.
Український фристайліст Олександр Абраменко сподівається, що на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні не було махінацій з тестами на коронавірус.
Про це заявив українець.
"Звісно, коли ми отримали три позитивних тести, то закрадалися різні думки. З тестами було повне розчарування.
Через декілька днів змагання, де тобі треба боротися за медалі, а твоя команда на карантині. До останнього сподівався, що ми зможемо виступити, але не склалося.
Це були Олімпійські ігри, змагання найвищого рівня, і сподіваюся, що махінацій з тестами там не може бути", - сказав Абраменко.
Нагадаємо, що на Олімпіаді Анастасія Новосад, Дмитро Котовський та Олександр Окіпнюк хворіли на коронавірус.
Раніше Олександр Абраменко завоював срібну медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Абраменко став першим українським спортсменом, який завоював нагороди на двох зимових Іграх.