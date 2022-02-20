Абраменко: Коли на Олімпіаді у нас був спалах коронавіруус, то закрадалися різні думки

Український фристайліст Олександр Абраменко сподівається, що на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні не було махінацій з тестами на коронавірус.

Про це заявив українець.

"Звісно, коли ми отримали три позитивних тести, то закрадалися різні думки. З тестами було повне розчарування.

Через декілька днів змагання, де тобі треба боротися за медалі, а твоя команда на карантині. До останнього сподівався, що ми зможемо виступити, але не склалося.

Це були Олімпійські ігри, змагання найвищого рівня, і сподіваюся, що махінацій з тестами там не може бути", - сказав Абраменко.