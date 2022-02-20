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Абраменко: Коли на Олімпіаді у нас був спалах коронавіруус, то закрадалися різні думки

Сьогодні 12:18 106 0
Українець - про проблеми зі спалахом коронавірусу у збірній
Абраменко: Коли на Олімпіаді у нас був спалах коронавіруус, то закрадалися різні думки
#Олександр Абраменко, #Олімпіада-2022

Джерело - ukrinform.ua.

Український фристайліст Олександр Абраменко сподівається, що на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні не було махінацій з тестами на коронавірус.

Про це заявив українець.

"Звісно, коли ми отримали три позитивних тести, то закрадалися різні думки. З тестами було повне розчарування.

Через декілька днів змагання, де тобі треба боротися за медалі, а твоя команда на карантині. До останнього сподівався, що ми зможемо виступити, але не склалося.

Це були Олімпійські ігри, змагання найвищого рівня, і сподіваюся, що махінацій з тестами там не може бути", - сказав Абраменко.

Нагадаємо, що на Олімпіаді Анастасія Новосад, Дмитро Котовський та Олександр Окіпнюк хворіли на коронавірус.

Раніше Олександр Абраменко завоював срібну медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Абраменко став першим українським спортсменом, який завоював нагороди на двох зимових Іграх.

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