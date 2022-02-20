Бринзак: Нам би більше таких хлопців як Цимбал та Дудченко

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак радий, що Богдан Цимбал та Антон Дудченко змогли вийти на рівень, що дозволив виступити на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Про це заявив функціонер.

"Чи не час чекати на більше від Цимбала і Дудченка, ставати лідерами команди? Я радий, що Антон та Богдан зуміли вийти на такий рівень. Нам би більше таких хлопців. Я дуже хотів би, щоб так само себе зуміли проявити і Денис Насико, і Руслан Ткаленко. Сподіватимемося, що за майбутній цикл у нас ще з'являться хороші спортсмени - тим більше, якраз є на підході талановита молодь: Мандзин, Кінаш, Боровик, Грущак…

І якщо з ними правильно попрацювати, то вони можуть стати не гіршими за Підручного, Приму, Дудченка чи Цимбала. Принаймні я вірю в хлопців, зокрема в Антона та Богдана, звичайно", - сказав Бринзак.