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Бринзак: Нам би більше таких хлопців як Цимбал та Дудченко

Сьогодні 12:03 143 0
Функціонер - про виступ Цимбала і Дудченка на Олімпіаді
Бринзак: Нам би більше таких хлопців як Цимбал та Дудченко
#Володимир Бринзак, #Антон Дудченко, #Олімпіада-2022, #Богдан Цимбал

Джерело - biathlon.com.ua.

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак радий, що Богдан Цимбал та Антон Дудченко змогли вийти на рівень, що дозволив виступити на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Про це заявив функціонер.

"Чи не час чекати на більше від Цимбала і Дудченка, ставати лідерами команди? Я радий, що Антон та Богдан зуміли вийти на такий рівень. Нам би більше таких хлопців. Я дуже хотів би, щоб так само себе зуміли проявити і Денис Насико, і Руслан Ткаленко. Сподіватимемося, що за майбутній цикл у нас ще з'являться хороші спортсмени - тим більше, якраз є на підході талановита молодь: Мандзин, Кінаш, Боровик, Грущак…

І якщо з ними правильно попрацювати, то вони можуть стати не гіршими за Підручного, Приму, Дудченка чи Цимбала. Принаймні я вірю в хлопців, зокрема в Антона та Богдана, звичайно", - сказав Бринзак.

Раніше Юлія Джима фінішувала сьомою у мас-старті на Олімпіаді-2022. У чоловічому мас-старті Підручний фінішував 24-им, Прима - 28-им.

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