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Збірна України випередила ОКР у медальному заліку Олімпіади з фристайлу

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Українці з однією срібною медаллю посіли 9-е місце
Збірна України випередила ОКР у медальному заліку Олімпіади з фристайлу
#Олександр Абраменко, #Олімпіада-2022

Джерело - Суспільне Спорт.

На Олімпійських іграх підійшов до завершення один із найбільш медальних турнірів - змагання з фристайлу.

Сьогодні, 19 лютого, відбувся останній старт Олімпіади-2022 - чоловічий турнір з хаф-пайпу.

Загалом на Олімпіаді-2022 були розіграні 13 комплектів нагород у фристайлі: по шість у чоловічих та жіночих турнірах. 

Переможцем медального заліку Олімпіади-2022 у фристайлі стала збірна Китаю. В активі китайської збірної шість медалей, чотири з яких - золоті.

Збірна України у медальному заліку Олімпіади з фристайлу розділила дев'яте місце з командами Білорусі та Франції. В усіх цих трьох команд в активі по одній срібній нагороді.

Медальний залік Олімпіади-2022 у фристайлі:

1. Китай: 4 золоті + 2 срібні + 0 бронзових медалей

2. США: 2+4+2

3. Швейцарія: 2+1+1

4. Швеція: 2+0+2

5. Австралія: 1+0+0

5. Норвегія: 1+0+0

5. Нова Зеландія: 1+0+0

8. Канада: 0+3+2

9. Білорусь: 0+1+0

9. Франція: 0+1+0

9. Україна: 0+1+0

12. ОКР: 0+0+3

13. Естонія: 0+0+1

13. Німеччина: 0+0+1

13. Японія: 0+0+1

Раніше Олександр Абраменко завоював срібну медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Абраменко став першим українським спортсменом, який завоював нагороди на двох зимових Іграх.

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