Джерело - Суспільне Спорт.
На Олімпійських іграх підійшов до завершення один із найбільш медальних турнірів - змагання з фристайлу.
Сьогодні, 19 лютого, відбувся останній старт Олімпіади-2022 - чоловічий турнір з хаф-пайпу.
Загалом на Олімпіаді-2022 були розіграні 13 комплектів нагород у фристайлі: по шість у чоловічих та жіночих турнірах.
Переможцем медального заліку Олімпіади-2022 у фристайлі стала збірна Китаю. В активі китайської збірної шість медалей, чотири з яких - золоті.
Збірна України у медальному заліку Олімпіади з фристайлу розділила дев'яте місце з командами Білорусі та Франції. В усіх цих трьох команд в активі по одній срібній нагороді.
Медальний залік Олімпіади-2022 у фристайлі:
1. Китай: 4 золоті + 2 срібні + 0 бронзових медалей
2. США: 2+4+2
3. Швейцарія: 2+1+1
4. Швеція: 2+0+2
5. Австралія: 1+0+0
5. Норвегія: 1+0+0
5. Нова Зеландія: 1+0+0
8. Канада: 0+3+2
9. Білорусь: 0+1+0
9. Франція: 0+1+0
9. Україна: 0+1+0
12. ОКР: 0+0+3
13. Естонія: 0+0+1
13. Німеччина: 0+0+1
13. Японія: 0+0+1
Раніше Олександр Абраменко завоював срібну медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Абраменко став першим українським спортсменом, який завоював нагороди на двох зимових Іграх.