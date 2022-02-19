До Києва з Пекіну прибула збірна України з фристайлу

Джерело - Суспільне Спорт.
У міжнародний аеропорт Бориспіль вранці 19 лютого з Пекіну прибула збірна України з фристайлу, яка представляла країну на XXIV зимових Олімпійських іграх.
Про це повідомляє кореспондент Суспільного.
До країни повернувся срібний призер Олімпіади-2022 у лижній акробатиці Олександр Абраменко.
Україну на Олімпіаді-2022 мали представляти п'ять лижних акробатів - чинний олімпійський чемпіон Олександр Абраменко, Дмитро Котовський та Олександр Окіпнюк, а також Анастасія Новосад та Ольга Полюк. Однак через позитивний тест на коронавірус Новосад не змогла взяти участь у змаганнях.
Раніше Олександр Абраменко завоював срібну медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Абраменко став першим українським спортсменом, який завоював нагороди на двох зимових Іграх.