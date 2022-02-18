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Абраменко: Хочеться додому та на певний час забути про спорт взагалі

Сьогодні 11:03 126 0
Український фристайліст - про емоції після виграшу медалі
Абраменко: Хочеться додому та на певний час забути про спорт взагалі
#Олександр Абраменко

Джерело - Суспільне Спорт.

Срібна медаль українського фристайліста Олександра Абраменка на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні є заслугою всієї команди та працівників міністерства і федерації.

Про це заявив українець.

"Звісно, я поспілкувався з рідними. Ніч була тяжка, бо стільки адреналіну та емоцій, щоб не міг спати напевне до 4 ранку. Тому не виспався, але ці емоції - вони прекрасні, все як завжди добре. І маю час відновитися.

Це робота усієї команди, збірної. І не тільки команд, але й працівників міністерства, федерації. Я вважаю, що всі люди, які підтримували мене - це теж їх заслуга. Вони думали про мене, мріяли про цю нагороду. І ось це усе стало можливим.

Хочеться додому і забути на пару тижнів чи місяців про спорт взагалі", - сказав Абраменко.

Раніше Олександр Абраменко завоював срібну медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Абраменко став першим українським спортсменом, який завоював нагороди на двох зимових Іграх.

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