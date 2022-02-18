Абраменко: Я за традицією маю що привезти до України

Українець - про зміну програми та різницю між двома медальними Олімпіадами

Джерело - Суспільне Спорт.

Для українського фристайліста Олександра Абраменка стрибків з попередньої Олімпіади не вистачило для повторення результатів на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив українець.

"Як виявилося, чотири роки [між Олімпіадою-2018 та Олімпіадою-2022] пролетіли дуже швидко, це були нелегкі роки тренувань. Коли я уже вирішив готуватися до своїх п'ятих Олімпійських ігор, то знав, що тих стрибків, які я мав і які я показував у Кореї, не вистачить для повторення результату. Тож я тренувався, і сподівався, що в мене все вйиде. І звісно, так і трапилося. Я за традицією маю що привезти до України. Дякую усім за підтримку, я її відчував. Як завжди", - сказав Абраменко.

Раніше Олександр Абраменко завоював срібну медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Абраменко став першим українським спортсменом, який завоював нагороди на двох зимових Іграх.