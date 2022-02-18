Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 18 лютого. LIVE
Сьогодні 11:54 3196
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 12:38 39626
Крол став олімпійським чемпіоном на дистанції 1000 метрів
Сьогодні 12:02 210
Йоганнес Бо виграв мас-старт, Підручний посів 24 місце
Сьогодні 11:42 335
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 18 лютого
Сьогодні 10:52 2158
Швейцарець Регез завоював золоту медаль у скікросі
Сьогодні 10:02 250
Брезаз-Буше виграла мас-старт, Джима посіла 7 місце
Сьогодні 09:42 498
Китаянка Ейлін Гу здобула золоту медаль у хаф-пайпі
Сьогодні 06:08 332
Славія з Качарабою перемогла Фенербахче, ПСВ розібрався з Маккабі. Результати матчів 1/16 Ліги конференцій
Вчора 23:57 976
Аталанта з Маліновським переграла Олімпіакос, Шериф Вернидуба переграв Брагу. Результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:55 1618
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Абраменко: Я за традицією маю що привезти до України

Сьогодні 13:02 141 0
Українець - про зміну програми та різницю між двома медальними Олімпіадами
Абраменко: Я за традицією маю що привезти до України
#Олександр Абраменко, #Олімпіада-2022

Джерело - Суспільне Спорт.

Для українського фристайліста Олександра Абраменка стрибків з попередньої Олімпіади не вистачило для повторення результатів на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив українець.

"Як виявилося, чотири роки [між Олімпіадою-2018 та Олімпіадою-2022] пролетіли дуже швидко, це були нелегкі роки тренувань. Коли я уже вирішив готуватися до своїх п'ятих Олімпійських ігор, то знав, що тих стрибків, які я мав і які я показував у Кореї, не вистачить для повторення результату. Тож я тренувався, і сподівався, що в мене все вйиде. І звісно, так і трапилося. Я за традицією маю що привезти до України. Дякую усім за підтримку, я її відчував. Як завжди", - сказав Абраменко.

Раніше Олександр Абраменко завоював срібну медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Абраменко став першим українським спортсменом, який завоював нагороди на двох зимових Іграх.

Коментарі ()
Популярне зараз
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 137440
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 65382
Дівчина дня. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО Дівчина дня. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО 35923 4
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 39626
Трусова встановила унікальне досягнення, влаштувала істерику та відштовхнула тренерку Трусова встановила унікальне досягнення, влаштувала істерику та відштовхнула тренерку 69566 17
"Йо**ний сором", - Худжамов відповів дружині Маліновського за російську агресію. ФОТО "Йо**ний сором", - Худжамов відповів дружині Маліновського за російську агресію. ФОТО 47661 2
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 34810 1
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 17406
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 18567
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 10050
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 9975 2
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 20476 1