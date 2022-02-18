Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 18 лютого. LIVE
Сьогодні 11:54 2599
Крол став олімпійським чемпіоном на дистанції 1000 метрів
Сьогодні 12:02 0
Йоганнес Бо виграв мас-старт, Підручний посів 24 місце
Сьогодні 11:42 117
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 18 лютого
Сьогодні 10:52 2035
Швейцарець Регез завоював золоту медаль у скікросі
Сьогодні 10:02 212
Брезаз-Буше виграла мас-старт, Джима посіла 7 місце
Сьогодні 09:42 389
Китаянка Ейлін Гу здобула золоту медаль у хаф-пайпі
Сьогодні 06:08 306
Славія з Качарабою перемогла Фенербахче, ПСВ розібрався з Маккабі. Результати матчів 1/16 Ліги конференцій
Вчора 23:57 925
Аталанта з Маліновським переграла Олімпіакос, Шериф Вернидуба переграв Брагу. Результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:55 1515
Гунько здала позитивний допінг-тест на Олімпіаді
Вчора 23:07 1469
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Аблаєв: Будь-який тренер переживає набагато більше, ніж сам спортсмен

Сьогодні 11:33 69 0
Фахівець - про емоційні переживання тренера та спортсмена
Аблаєв: Будь-який тренер переживає набагато більше, ніж сам спортсмен
#Олімпіада-2022, #Енвер Аблаєв

Джерело - НОК України.

Вся команда збірної України з фристайлу старалася, щоб показати гарний результат на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив тренер команди Енвер Аблаєв.

"Усі дуже просто старалися, вся команда: і самі спортсмени робили все можливе і неможливе, щоб вирости над собою й показати найкращі свої результати.

Тренер і спортсмен, це зовсім інші речі. Коли ти спортсмен, ти переживаєш лише за себе, звісно, що ти переживаєш і бажаєш всього найкращого своєму товаришу по команді. Але коли ти тренер - це потрійний психологічний тиск, тому що ти відповідаєш за кожного з них, переживаєш за кожного з них і ти стоїш внизу і від твоїх рішень залежить багато чого, у тому числі і їхній стрибок.

Тому будь-який тренер переживає набагато більше, ніж сам спортсмен. Звідси і всі емоції, коли все виходить, радість б’є ключем, але теж саме стосується і коли спортсмени програють – засмучені і плачуть, тренера плачуть разом з ними. І це факт.

Але у нас, слава богу, все вийшло, все склалося незважаючи на всі труднощі, з якими ми зіштовхнулися на цих Олімпійських іграх. Звичайно, ми запам’ятаємо це надовго, але все таки нам вдалося вивести хлопців на змагання і вони показали одні з найкращих результатів у кар’єрі", - сказав Аблаєв.

Раніше Олександр Абраменко завоював срібну медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Абраменко став першим українським спортсменом, який завоював нагороди на двох зимових Іграх.

Коментарі ()
Популярне зараз
Трусова встановила унікальне досягнення, влаштувала істерику та відштовхнула тренерку Трусова встановила унікальне досягнення, влаштувала істерику та відштовхнула тренерку 62058 13
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 64389
Сергій Балтача: Продали гравців на 150 мільйонів Сергій Балтача: Продали гравців на 150 мільйонів 18374
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 136874
"Йо**ний сором", - Худжамов відповів дружині Маліновського за російську агресію. ФОТО "Йо**ний сором", - Худжамов відповів дружині Маліновського за російську агресію. ФОТО 41861 2
Дівчина дня. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО Дівчина дня. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО 34123 4
Рекомендуємо
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 10740
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 4323
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 18563
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 86026 1
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 17403
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 19517 4