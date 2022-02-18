Аблаєв: Будь-який тренер переживає набагато більше, ніж сам спортсмен

Вся команда збірної України з фристайлу старалася, щоб показати гарний результат на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив тренер команди Енвер Аблаєв.

"Усі дуже просто старалися, вся команда: і самі спортсмени робили все можливе і неможливе, щоб вирости над собою й показати найкращі свої результати.

Тренер і спортсмен, це зовсім інші речі. Коли ти спортсмен, ти переживаєш лише за себе, звісно, що ти переживаєш і бажаєш всього найкращого своєму товаришу по команді. Але коли ти тренер - це потрійний психологічний тиск, тому що ти відповідаєш за кожного з них, переживаєш за кожного з них і ти стоїш внизу і від твоїх рішень залежить багато чого, у тому числі і їхній стрибок.

Тому будь-який тренер переживає набагато більше, ніж сам спортсмен. Звідси і всі емоції, коли все виходить, радість б’є ключем, але теж саме стосується і коли спортсмени програють – засмучені і плачуть, тренера плачуть разом з ними. І це факт.

Але у нас, слава богу, все вийшло, все склалося незважаючи на всі труднощі, з якими ми зіштовхнулися на цих Олімпійських іграх. Звичайно, ми запам’ятаємо це надовго, але все таки нам вдалося вивести хлопців на змагання і вони показали одні з найкращих результатів у кар’єрі", - сказав Аблаєв.