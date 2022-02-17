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Естонська фігуристка: Я не коментуватиму ситуацію щодо справи Валієвої

Сьогодні 14:48 225 0
Кійбус відмовилася коментувати допінговий скандал
Естонська фігуристка: Я не коментуватиму ситуацію щодо справи Валієвої
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіонат.

Естонська фігуристка Ева-Лотта Кійбус не бажає коментувати допінговий скандал Камілою Валієвою.

Про це заявила Кійбус.

"Емоції добрі, бо сезон був дуже складним. Я намагалася думати лише про хороше, але це складно. Я зробила хорошу програму, не таку жахливу, які у мене були раніше. Емоції, отримані на льоду, не можна пояснити. Під час сезону у мене боліли ноги, не було часу тренуватися, виступати. Я зробила все можливе.

Майбутнє? Зараз я роблю невелику паузу. Я маю багато ідей про те, що я хочу показувати далі. Я кататимуся і ставитиму собі нові цілі. Цього року, швидше за все, я не маю мети поїхати на чемпіонат світу. Відновлюватимуся.

Що стосується ситуації навколо Каміли Валієвої, то я не коментуватиму. Я - спортсменка, виступаю тут і думаю лише про себе. Я нічого не можу поміняти, тому мені нема чого сказати", - зазначила Кійбус.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.

Раніше Валієва заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.

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