Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 17 лютого. LIVE
Сьогодні 15:59 4822
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 18 лютого
Сьогодні 16:18 119
Сергій Балтача: Продали гравців на 150 мільйонів
Сьогодні 14:42 16178
Українська лижниця завершила кар'єру після знайденого допінгу
Сьогодні 13:14 1225 1
Такагі з рекордом стала олімпійською чемпіонкою на дистанції 1000 метрів
Сьогодні 11:49 402
Неслунд завоювала золоту медаль у скікросі на Олімпіаді-2022
Сьогодні 09:45 441
Швейцарка Гізін виграла гірськолижну комбінацію
Сьогодні 08:46 268
Жіноча збірна Канади переграла США у фіналі олімпійського хокейного турніру
Сьогодні 08:25 413
Аблаєв: Абраменко влітку думав не продовжувати кар'єру
Сьогодні 07:18 873
Баварія вирвала нічию в Зальцбурга, Ліверпуль переграв Інтер. Результати 1/8 Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 2578
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Аблаєв - про Олімпіаду-2022: Таких складних змагань на моїй пам’яті не було

Сьогодні 15:48 129 0
Фахівець прокоментував здобуті медалі на двох Олімпіадах
Аблаєв - про Олімпіаду-2022: Таких складних змагань на моїй пам’яті не було
#Олександр Абраменко, #Олімпіада-2022, #Енвер Аблаєв

Джерело - НОК України.

Українському фристайлісту Олександру Абраменку складніше було здобути срібну медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні, ніж золоту - на Олімпіаді-2018.

Про це заявив тренер збірної України Енвер Аблаєв.

"Що далося важче, "золото"-2018 чи "срібло"-2022? Однозначно - це пекінське "срібло". Таких складних змагань на моїй пам’яті не було ні як спортсменом, коли я виступав, ні як тренером. Ми готувалися до командних змагань дуже активно, я наполегливо працював, щоб зібрати конкурентну команду і виграти "золото" у командних змаганнях. Але коли це все трапилось…

Звісно це було великим ударом і для спортсменів, і для всіх тренерів. Також до останнього ми не знали, чи випустять хлопців на індивідуальні змагання - Дмитра Котовського і Олександра Окіпнюка, адже Анастасія Новосад так і не змогла виступити через те, що не було негативних тестів. Дівчина готувалася, приїхала і взагалі не змогла виступити на жодних змаганнях. Це дуже боляче. Тому до останнього не були переконані, чи вдасться це хлопцям. Але завдяки нашій всій великій команді, Олімпійській місії і вагомій підтримці президента НОК України Сергія Бубки все склалося і вийшло.", - сказав Аблаєв.

Раніше Олександр Абраменко завоював срібну медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Абраменко став першим українським спортсменом, який завоював нагороди на двох зимових Іграх.

Коментарі ()
Популярне зараз
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 39140
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 62335
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 17739
Сергій Балтача: Продали гравців на 150 мільйонів Сергій Балтача: Продали гравців на 150 мільйонів 16178
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 130597
Українську лижницю спіймали на допінгу Українську лижницю спіймали на допінгу 44143 21
Рекомендуємо
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 54416
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 36250
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 17080
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 17014
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 235386
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 38081