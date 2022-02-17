Аблаєв - про Олімпіаду-2022: Таких складних змагань на моїй пам’яті не було

Українському фристайлісту Олександру Абраменку складніше було здобути срібну медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні, ніж золоту - на Олімпіаді-2018.

Про це заявив тренер збірної України Енвер Аблаєв.

"Що далося важче, "золото"-2018 чи "срібло"-2022? Однозначно - це пекінське "срібло". Таких складних змагань на моїй пам’яті не було ні як спортсменом, коли я виступав, ні як тренером. Ми готувалися до командних змагань дуже активно, я наполегливо працював, щоб зібрати конкурентну команду і виграти "золото" у командних змаганнях. Але коли це все трапилось…

Звісно це було великим ударом і для спортсменів, і для всіх тренерів. Також до останнього ми не знали, чи випустять хлопців на індивідуальні змагання - Дмитра Котовського і Олександра Окіпнюка, адже Анастасія Новосад так і не змогла виступити через те, що не було негативних тестів. Дівчина готувалася, приїхала і взагалі не змогла виступити на жодних змаганнях. Це дуже боляче. Тому до останнього не були переконані, чи вдасться це хлопцям. Але завдяки нашій всій великій команді, Олімпійській місії і вагомій підтримці президента НОК України Сергія Бубки все склалося і вийшло.", - сказав Аблаєв.