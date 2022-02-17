ОКР готовий відстоювати результат командного турніру Олімпіади у CAS

Голова Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков не погоджується з рішенням Міжнародного союзу ковзанярів зробити попередніми результати змагань, в яких бере участь фігуристка Каміла Валієва.

Про це заявив Поздняков.

"Вчора в рамках регулярної пресконференції МОК офіційний представник організації, посилаючись на позицію Міжнародної спілки ковзанярів, заявив про те, що результати командного турніру та жіночих одиночних змагань (якщо наша спортсменка займе призове місце) будуть вважатися "попередніми". І щодо них буде проставлений знак у вигляді "зірочки". Ми з цим категорично не погоджуємося.

Щодо результату командного турніру Олімпійський комітет Росії вже надіслав листа до ISU, в якому детально та аргументовано виклав позицію про те, що результати командного турніру не підлягають перегляду за жодних обставин незалежно від результатів дисциплінарного розслідування щодо спортсменки.

Антидопінгові правила сформульовані таким чином, що перегляд результатів у командному турнірі міг би мати місце лише в тому випадку, якби передбачуване антидопінгове порушення було скоєно під час Олімпійських ігор.

Ми відстоюватимемо цю позицію послідовно в рамках будь-якого можливого розгляду, у тому числі в CAS, якщо буде потрібно", - зазначив Позднякова.