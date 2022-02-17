Наразі всі три світові рекорди в жіночому одиночному катанні належать Валієвій

Джерело - Чемпіон.

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) вважатиме попереднім світовий рекорд у фігуристок, якщо його на Олімпіаді 2022 року в Пекіні встановить Каміла Валієва.

Про це повідомляє ТАРС

Нагадаємо, 15-річну Валієву допустили до особистого турніру на ОІ-2022, незважаючи на те, що раніше її допінг-тест дав позитивний результат.

Наразі всі три світові рекорди в жіночому одиночному катанні належать Валієвій: у короткій програмі - 90,45 бала, у довільній - 185,29, за сумою двох прокатів - 272,71.

У короткій програмі ОІ-2022 Каміла показала найкращий результат (82,16 бала). Довільну програму жінки представлять сьогодні, 17 лютого.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.

Раніше Валієва заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.