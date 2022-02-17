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Дворазова олімпійська чемпіонка: Використання допінгу має вести до довічного усунення

Сьогодні 10:50 104 0
Вітт прокоментувала гучний допінговий скандал Валієвої
Дворазова олімпійська чемпіонка: Використання допінгу має вести до довічного усунення
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - russian.rt.com.

Спортсменів, яких спіймали на допінгу, варто довічно відсторонювати від спорту.

Про це заявила дворазова олімпійська чемпіонка з фігурного катання Катаріна Вітт.

"Насамперед, на мій погляд і з погляду всіх чесних і чистих спортсменів, не повинно бути жодної терпимості до використання допінгу в будь-якому виді спорту та будь-яких дисциплінах. Скажімо, у фігурному катанні не було виявлено жодного випадку використання заборонених препаратів на міжнародному рівні, оскільки він ніяк не допомагає зробити четверний стрибок чи кататися витончено та красиво.

Так, можливо, завдяки допінгу на тренуванні спортсмен зможе виконати стрибок не 50 разів, а 100, і це дозволить краще його відпрацювати. Але, правду кажучи, я ніколи про це не замислювалася. Мені ніколи не приходила думка: "Цікаво, чи це допоможе?". Я зростала, орієнтуючись на такі цінності, як чесність та щирість. Усього потрібно досягати самому, і у всіх мають бути рівні шанси. Тому скажу прямо: використання допінгу має вести до довічного усунення.

Знову ж таки, Валієвій 15 років, і ми поки що не отримали остаточних результатів, але очевидно, що в таке становище поставили її дорослі. Не можу уявити, як вона зараз переживає, у такому юному віці це має бути нестерпним", - зазначила Вітт.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.

Раніше Валієва заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.

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