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ВАДА: Випадок з Валієвою погано впливає на боротьбу з допінгом в Росії

Сьогодні 12:48 177 0
ВАДА зробила заяву щодо наслідків допінг-справи фігуристки
ВАДА: Випадок з Валієвою погано впливає на боротьбу з допінгом в Росії
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіон.

Рішення незалежного дисциплінарного комітету Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) зняти тимчасове усунення від участі в Олімпіаді з фігуристки Каміли Валієвої негативно позначається на боротьбі з допінгом. 

Про це повідомляє пресслужба Всесвітньої антидопінгової агенції.

"Цей випадок (з Валієвою - прим.) погано відбивається на боротьбі з допінгом у Росії. ВАДА має питання до того, як РУСАДА вела цю справу", — повідомили у пресслужбі ВАДА.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.

Раніше Валієва заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.

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