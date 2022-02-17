ВАДА: Випадок з Валієвою погано впливає на боротьбу з допінгом в Росії

Джерело - Чемпіон.
Рішення незалежного дисциплінарного комітету Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) зняти тимчасове усунення від участі в Олімпіаді з фігуристки Каміли Валієвої негативно позначається на боротьбі з допінгом.
Про це повідомляє пресслужба Всесвітньої антидопінгової агенції.
"Цей випадок (з Валієвою - прим.) погано відбивається на боротьбі з допінгом у Росії. ВАДА має питання до того, як РУСАДА вела цю справу", — повідомили у пресслужбі ВАДА.
Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.
Раніше Валієва заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.