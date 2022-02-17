Валієвій не вдалося зробити всі стрибки на останньому тренуванні Олімпіади

Довільна програма у дівчат відбудеться сьогодні, 17 лютого

Джерело - Чемпіон.

Фігуристка ОКР Каміла Валієва, яку спіймали на допінгу, зробила лише шість стрибкових елементів замість семи на тренуванні за кілька годин до довільної програми у Пекіні.

На основному ковзанці в прогоні під музику Валієва зробила четверний сальхів, потрійний аксель, впала з четверного тулупа, і тому не почала потрійний риттбергер, який традиційно стоїть четвертим стрибком у програмі.

У другій половині програми Валієва чисто виконала каскади четверний тулуп + ойлер + потрійний сальхів, потрійний фліп + потрійний тулуп і потрійний лутц + потрійний тулуп.

Довільна програма у дівчат відбудеться сьогодні, 17 лютого, початок о 12:00.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.

Раніше Валієва заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.