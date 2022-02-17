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Американський суддя: Валієва мала стати третьою у короткій програмі

Сьогодні 06:33 293 0
Суддя відзначив несправедливість оцінок фігуристки ОКР
Американський суддя: Валієва мала стати третьою у короткій програмі
#Каміла Валієва

Джерело - USA TODAY.

Відомий американський суддя Джо Інман, який брав участь у розробці системи оцінок за компоненти вважає, що Каміла Валієва мала бути третьою за підсумками короткої програми на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив суддя.

"Припустившись помилки при виконанні потрійного акселя, Валієва мала поступитися японці Каорі Сакамото та співвітчизниці Ганні Щербаковій. Насправді Валієва лідирує перед довільною програмою, Щербакова йде другою, а Сакамото - третьою.

Каміла Валієва стартувала обережно. Вона чудова фігуристка, яка з'являється раз на сторіччя, але це не було одне з її найкращих виступів. Вона була дещо тьмяною. Куражу не було, як ми бачили тижнем раніше у командному турнірі.

Вона каталася так, ніби говорила: "Я зможу зробити всі ці елементи?" Вона була не впевнена у собі вже до потрійного акселя", - зазначив Інман.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.

Раніше Валієва заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.

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