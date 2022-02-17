МОК: Допінг-проба B Валієвої ще не розкривалася

Адамс - про пробу В фігуристки ОКР

Джерело - Матч ТВ.

Допінг-проба B фігуристки ОКР Каміли Валієвої, яку на Олімпіаді-2022 спіймали на допінгу, ще не була розкрита.

Про це заявив директор з комунікацій Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс.

"Справа ще не завершена, вона ще розглядається. Я хочу вам усім нагадати про це. Давайте дочекаємось, коли буде розкрито пробу B, вона ще не розкрита", - сказав Адамс.

25 грудня під час чемпіонату Росії з фігурного катання Валієва склала позитивну пробу на триметазидин. Шведська антидопінгова лабораторія, яка аналізувала проби з ЧР, повідомила про це 7 лютого після закінчення командного турніру фігуристів на Олімпіаді в Пекіні, де перемогу здобула збірна ОКР.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.

Раніше Валієва заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.