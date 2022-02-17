Український фристайліст Олександр Абраменко влітку 2021 року міг завершити кар'єру спортсмена.

Про це заявив тренер збірної України Енвер Аблаєв.

"Олександр був на висоті, взагалі він усі ці дні поспіль, які ми тут тренувалися, він був добряче заряджений. По ньому було видно, що він був готовий, що може.

Дуже добре, що саме тут на тренуваннях він остаточно виправив помилки. Це йому допомогло вийти до суперфіналу та у фіналі вже поборотися за медаль.

Всім дякую, всім, хто нас підтримував, хто нам допомагав.

Це був десь шостий-сьомий раз, коли він виконав цей стрибок. Саша буквально нещодавно сказав: "Знаєш, напевно, якби три роки тому мені хтось сказав би, що практично вся наша команда виконуватиме потрійне сальто з п'ятьма гвинтами в різних варіантах, то я б сказав, що це неможливо, що це фантазія ".

Але ми дійшли того, що у нас і молоді хлопці стрибають три з п'ятьма, і Саня цього сезону.

Влітку дуже тяжко було. Він уже думав не продовжувати. Але його мотивував. Говорив, що у будь-якому разі треба стрибати, а вже перед Олімпіадою буде видно. Тобто він не зупинявся, не здавався, продовжував їх тренувати на воді, дуже багато різних стрибків, багато не виходило.

В принципі він встав вдруге. Перший раз він став сьогодні на тренуванні потрійне сальто з п'ятьма гвинтами. І вдруге трошки не вистачило трохи за швидкістю, вийшло впритул.

Але він підвівся. І це було вдруге. Що дозволило йому привезти, здобути медаль для нашої країни", - сказав Аблаєв.