Абраменко: Думки перед стартом? Фільм жахів можна зняти

Для українського фристайліста Олександра Абраменка змагання на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні були надскладними.

Про це заявив українець.

"Дуже щасливий, тому що змагання виявилися надскладними. Погодні умови, звісно, сьогодні ліпші, ніж учора, менше вітру, але також холод - важко змагатися в такому стані.

Але я дуже радий, що зробив все-таки цей стрибок п’ять гвинтів. Це дуже складний стрибок для мене, я його також зробив разів десять, напевно. Трішечки не вистачило охайності на приземленні, але дуже радий, що цього було достатньо аби здобути срібну нагороду. І дуже радий цьому.

Хотів здобути першу медаль для нашої олімпійської збірної України, а також для всіх українців. І я дуже радий, що в такий день, День Єднання, мені вдалося порадувати усіх українців.

Де було важче? Це складне питання, бо важко, як виявилося, на кожній Олімпіаді. Тоді були дуже такі емоції, дуже багато емоцій. І зараз також я, на даний момент, дуже радий цій срібній медалі, як і золотій. Зараз вона єдина для всієї України.

Що було перед фінальним стрибком? Це було жахіття. Неможливо передати свої відчуття, що ти відчуваєш перед стартом. До голови лізуть різні думки, ти розумієш, що ти можеш. І ти водночас розумієш, що можеш припуститися помилки і не буде ніякої медалі. Фільм жахів можна зняти", – сказав Абраменко.