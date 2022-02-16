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Збірна Фінляндії переграла Швейцарію у чвертьфіналі хокейного турніру

Сьогодні 13:03 235 0
Визначився третій півфіналіст чоловічого турніру
Збірна Фінляндії переграла Швейцарію у чвертьфіналі хокейного турніру
Фото: AFP
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У чвертьфінальному матчі чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Фінляндії перемогла Швейцарію.

Матч завершився з рахунком 5:1. То ж збірна стала третім півфіналістом турніру.

Раніше збірна США сенсаційно програла Словаччини, а Данії поступилася ОКР.

Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Чоловічий турнір з хокею. Чвертьфінал
16 лютого 

Фінляндія - Швейцарія 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Шайба: 1:0 - 08:37 Аалтонен, 2:0 - 10:45 Лехтонен, 3:0 - 23:08 Анттіла, 3:1 - 37:49 Амбюль, 4:1 - 55:28 Пакарінен, 5:1 - 56:47 Хартікайнен

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