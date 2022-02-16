Джерело - Чемпіон.
У чвертьфінальному матчі чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Фінляндії перемогла Швейцарію.
Матч завершився з рахунком 5:1. То ж збірна стала третім півфіналістом турніру.
Раніше збірна США сенсаційно програла Словаччини, а Данії поступилася ОКР.
Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Чоловічий турнір з хокею. Чвертьфінал
16 лютого
Фінляндія - Швейцарія 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Шайба: 1:0 - 08:37 Аалтонен, 2:0 - 10:45 Лехтонен, 3:0 - 23:08 Анттіла, 3:1 - 37:49 Амбюль, 4:1 - 55:28 Пакарінен, 5:1 - 56:47 Хартікайнен