Джерело - Чемпіон.
У чвертьфінальному матчі чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна США у серії булітів поступилася Словаччині.
Основний час та овертайм завершилися з рахунком 2:2. У серії булітів перемогу здобула збірна Словаччини.
Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Чоловічий турнір з хокею. Чвертьфінал
16 лютого
США - Словаччина 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Шайба: 0:1 - 11:45 Слафковський, 1:1 - 19:14 Абруццезе, 2:1 - 28:56 Хентджес, 2:2 - 59:16 Гривик