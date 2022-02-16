Переможець матчу визначився у серії булітів

Джерело - Чемпіон.

У чвертьфінальному матчі чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна США у серії булітів поступилася Словаччині.

Основний час та овертайм завершилися з рахунком 2:2. У серії булітів перемогу здобула збірна Словаччини.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Чоловічий турнір з хокею. Чвертьфінал

16 лютого

США - Словаччина 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайба: 0:1 - 11:45 Слафковський, 1:1 - 19:14 Абруццезе, 2:1 - 28:56 Хентджес, 2:2 - 59:16 Гривик