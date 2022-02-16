Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 16 лютого. LIVE
Сьогодні 10:08 2133
Француз Ноель виграв слалом на Олімпіаді-2022
Сьогодні 08:46 225
Американець Голл виграв золоту медаль у слоупстайлі
Сьогодні 05:19 277
Манчестер Сіті із Зінченком декласував Спортінг, гол Мбаппе приніс ПСЖ перемогу над Реалом. Результати 1/8 Ліги чемпіонів
Вчора 23:54 2090
Відео дня. Фантастичний стрибок 23-річного Окіпнюка на Олімпіаді в Пекіні
Вчора 17:40 16041 2
Провал українських біатлоністів і норвезьке прокляття для країни без прапора: підсумки Олімпіади за 15 лютого
Вчора 17:20 7827 1
Німецькі бобслеїсти тріумфували у двійці на Олімпіаді-2022
Вчора 16:45 388
Українська фігуристка Шаботова не кваліфікувалася до довільної програми
Вчора 16:33 993
Окіпнюк подолав кваліфікацію лижної акробатики
Вчора 14:19 1217
Абраменко вийшов до фіналу лижної акробатики
Вчора 13:39 42482 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати

Сьогодні 10:07 58481 0
Турнір триватиме з 9 по 20 лютого 2022 року
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати
#Канада, #Латвія, #Олімпіада, #Пекін, #США, #Фінляндія

Джерело - Чемпіон.

З 9 по 20 лютого у Пекіні на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 відбувається чоловічий хокейний турнір.

У хокейному турнірі беруть участь 12 хокейних збірних - це 8 найкращих збірних згідно з рейтингом IIHF після ЧС-2020 (Канада, ОКР, Фінляндія, Швеція, Чехія, США, Німеччина та Швейцарія), 3 збірні (Данія, Латвія та Словаччина), які перемогли в олімпійській кваліфікації та збірна Китаю як країна, яка проводить зимову Олімпіаду.

На груповому етапі олімпійського турніру збірні розподілені на три групи по чотири команди, кожна з яких проведе по три матчі - з кожної у своїй групі. Переможці груп, плюс одна збірна, яка показала найкращий результат серед команд, що не посіли перші місця в групах, одразу виходять до чвертьфіналу. Інші 8 команд за вихід до чвертьфіналу грають у кваліфікаційному раунді, пари якого формуються за принципом найвищий із найменшим у загальному рейтингу.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Склади груп турніру:

  1. США, Китай, Канада, Німеччина
  2. ОКР, Швейцарія, Чехія, Данія
  3. Швеція, Латвія, Фінляндія, Словаччина

Розклад та результати матчів хокейного турніру:

Груповий етап

1-й тур

9 лютого (середа)

  • 10:40. Група В. ОКР -  Швейцарія 1:0
  • 15:10. Група В. Чехія - Данія 1:2

10 лютого (четвер)

  • 06:10. Група С. Швеція -  Латвія 3:2
  • 10:40. Група С. Фінляндія - Словаччина 6:2
  • 15:10. Група А. США -  Китай 8:0
  • 15:10. Група А. Канада - Німеччина 5:1

2-й тур

11 лютого (п'ятниця)

  • 06:10. Група В. Данія - ОКР 0:2
  • 10:40. Група В. Чехія - Швейцарія 2:1 Б
  • 10:40. Група С. Швеція -  Словаччина 4:1
  • 15:10. Група С. Латвія - Фінляндія 2:3

12 лютого (субота)

  • 06:10. Група А. Канада - США 2:4
  • 10:40. Група А. Німеччина -  Китай 3:2

3-й тур

  • 15:10. Група В. ОКР -  Чехія 5:6
  • 15:10. Група В. Швейцарія - Данія 3:5

13 лютого (неділя)

  • 07:10. Група С. Словаччина - Латвія 5:2
  • 10:40. Група С. Фінляндія - Швеція 4:3 ОВ
  • 15:10. Група А. Китай -  Канада 0:5
  • 15:10. Група А. США -  Німеччина 3:2

Плей-оф

15 лютого (вівторок). Плей-оф. Кваліфікація

  • 06:10. Данія - Латвія 3:2
  • 06:10. Словаччина - Німеччина 4:0
  • 10:40. Чехія - Швейцарія 2:4
  • 15:10. Канада - Китай 7:2

16 лютого (середа). Чвертьфінали

  • 06:10   США - Словаччина 2:3 Б
  • 08:00   ОКР - Данія 3:1
  • 10:40   Фінляндія - Швейцарія
  • 15:30   Швеція - Канада

18 лютого (п'ятниця). Півфінали

  • 06:10   ? - ?
  • 15:10   ? - ?

19 лютого (субота). Матч за третє місце

  • 15:10   ? - ?

20 лютого (неділя). Фінал

  • 06:10   ? - ?
Коментарі ()
Популярне зараз
Двоборець Гробак завоював золоту медаль на Олімпіаді-2022, Мазурчук посів 32-е місце Двоборець Гробак завоював золоту медаль на Олімпіаді-2022, Мазурчук посів 32-е місце 14012 1
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 37816
Відео дня. Фантастичний стрибок 23-річного Окіпнюка на Олімпіаді в Пекіні Відео дня. Фантастичний стрибок 23-річного Окіпнюка на Олімпіаді в Пекіні 16041 2
Абраменко вийшов до фіналу лижної акробатики Абраменко вийшов до фіналу лижної акробатики 42482 1
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 114086
Валієва заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся - МОК Валієва заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся - МОК 23364 1
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 14691
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 29677
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 216042 4
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 16928
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 3958 7
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 81166