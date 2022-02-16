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Дідусь Валієвої підтвердив, що приймав препарат для серця

Сьогодні 10:33 96 0
Рідні фігуристки висловилися на користь Каміли
Дідусь Валієвої підтвердив, що приймав препарат для серця
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіон.

Дідусь 15-річної російської фігуристки Каміли Валієвої, допінг-тест якої раніше дав позитивний результат, підтвердив, що приймав препарат для серця.

Про це повідомляє New York Times.

Повідомляється, що дідусь Каміли надав відеозапис, знятий у машині. На відео він розповів, що періодично вживав триметазидин, коли у нього траплялися напади, та показав на камеру пакет із ліками. Мама Валієвої заявила у своїх показаннях, що дідусь спортсменки щодня супроводжував Камілу на тренування і залишався з онукою, поки мама не поверталася додому з роботи.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.

Раніше Валієва заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.

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