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Після скандалу спортсменок ОКР активно провіряють на допінг на Олімпіаді

Сьогодні 09:33 223 0
У Щербакової та Трусової допінг-офіцери ITA взяли аналізи сечі та крові
Після скандалу спортсменок ОКР активно провіряють на допінг на Олімпіаді
Фото Getty Images
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіон.

Міжнародне агентство допінг-тестування (ITA) протестувало фігуристок ОКР  Анну Щербакову та Олександру Трусову після скандалу з допінг-пробою Каміли Валієвої.

Про це повідомляє РБК Спорт.

У Щербакової та Трусової допінг-офіцери ITA взяли аналізи сечі та крові.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.

Раніше Валієва заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.

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