У Щербакової та Трусової допінг-офіцери ITA взяли аналізи сечі та крові

Джерело - Чемпіон.

Міжнародне агентство допінг-тестування (ITA) протестувало фігуристок ОКР Анну Щербакову та Олександру Трусову після скандалу з допінг-пробою Каміли Валієвої.

Про це повідомляє РБК Спорт.

У Щербакової та Трусової допінг-офіцери ITA взяли аналізи сечі та крові.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.

Раніше Валієва заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.