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Валієва візьме участь у показових виступах на Олімпіаді, якщо стане призеркою Ігор

Сьогодні 08:18 92 0
Фігуристка з ОКР лідирує після короткої програми
Валієва візьме участь у показових виступах на Олімпіаді, якщо стане призеркою Ігор
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - sport-express.ru.

Фігуристка Каміла Валієва візьме участь у показових виступах, якщо завоює медаль в одиночному турнірі на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Про це повідомляє представник Міжнародного союзу ковзанярів (ISU).

Згідно з регламентом ISU фігуристи, які посіли місця з першого по третє в підсумковому протоколі, зобов'язані брати участь у показових виступах.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.

Раніше Валієва заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.

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