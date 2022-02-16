МОК: Результат Валієвої на Олімпіаді вважатиметься попереднім

Адамс відповів на питання журналістів щодо визначення результату фігуристки

Джерело - Чемпіонат.

Результат фігуристки ОКР Каміли Валієвої на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні вважатиметься попереднім.

Про це заявив голова пресслужби Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс.

"У четвер у довільній програмі навпроти результату Валієвої буде стояти зірочка. Цей результат вважатиметься попереднім. Поки що триває розслідування, справа не закінчена", - сказав Адамс.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.

Раніше Валієва заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.