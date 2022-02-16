Лише одна з речовин є забороненою

У грудневій пробі фігуристки ОКР Каміли Валієвої виявили три препарати, які інколи застосовують при серцевих захворюваннях.

Про це повідомляє The New York Times.

Лише одна з речовин є забороненою. Спортсменка пов'язує свою провалену допінг-перевірку із ліками дідуся.

Гендиректор Антидопінгового агентства США (USADA) Тревіс Тайгарт розповів, що крім триметазидину, який застосовують у лікуванні ішемічної хвороби серця, у пробі Валієвої знайшли гіпоксен та L-карнітин.

Ці дві речовини не входять до переліку заборонених. Але, за словами Тайгрта, ця комбінація "схоже, спрямована на підвищення витривалості, зниження втоми та підвищення ефективності використання кисню".

Сама 15-річна спортсменка під час виступу у Спортивному арбітражному суді (CAS) розповіла, що "забруднення" її організму триметазидином могло статися через препарат, який приймає її дідусь, каже голова дисциплінарної комісії МОК Денис Освальд.

Згідно з антидопінговими правилами, проби спортсменів перевіряють двічі. Якщо перший зразок виявляється "позитивним" на допінг, тестова лабораторія повинна повідомити орган, відповідальний за зразок. У випадку із Валієвою це була РУСАДА.

Спортсмен може відмовитися від свого права на повторну перевірку, але тоді фактично визнає звинувачення у допінгу. Дисциплінарна процедура щодо спортсмена може розпочатися лише після подвійної перевірки. Чому зразок Б Валієвої не був протестований, у РУСАДІ не відповіли.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.