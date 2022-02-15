Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 16 лютого

Джерело - Чемпіон.
16 лютого відбудеться 15-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігрують 7 комплектів медалей.
Розклад 15-го дня зимової Олімпіади-2022:
- 03:05. Керлінг. Жінки. 10-й тур. Канада - США
- 03:05. Керлінг. Жінки. 10-й тур. Швейцарія - Південна Корея
- 03:05. Керлінг. Жінки. 10-й тур. Китай - Велика Британія
- 04:15. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Слалом. 1-а спроба
- 06:10. Хокей. Чоловіки. 1/4 фіналу
- 07:45. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Слалом. 2-а спроба
- 08:00. Хокей. Чоловіки. 1/4 фіналу
- 08:05. Керлінг. Чоловіки. 11-й тур. Китай - Швейцарія
- 08:05. Керлінг. Чоловіки. 11-й тур. Велика Британія - ОКР
- 08:05. Керлінг. Чоловіки. 11-й тур. Італія - Данія
- 09:45. Біатлон. Жінки. Естафета 4x6 км
- 10:40. Хокей. Чоловіки. 1/4 фіналу
- 11:00. Лижні гонки. Жінки. Командний спринт. Вільний стиль. 1/2 фіналу
- 11:30. Лижні гонки. Чоловіки. Командний спринт. Вільний стиль. Фінал
- 11:40. Лижні гонки. Чоловіки. Командний спринт. Вільний стиль. 1/2 фіналу
- 13:00. Лижні гонки. Жінки. Командний спринт. Вільний стиль. Фінал
- 13:00. Фристайл. Чоловіки. Акробатика. Фінал 1
- 13:30. Хокей. Жінки. Матч за 3 місце.
- 13:30. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. 1/4 фіналу
- 14:00. Фристайл. Чоловіки. Акробатика. Фінал 2
- 14:05. Керлінг. Жінки. 11-й тур. Південна Корея - Данія
- 14:05. Керлінг. Жінки. 11-й тур. Японія - США
- 14:05. Керлінг. Жінки. 11-й тур. ОКР - Швеція
- 14:05. Керлінг. Жінки. 11-й тур. Канада - Китай
- 14:15. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. 1/2 фіналу
- 14:44. Шорт-трек. Чоловіки. Естафета 5000 м. Фінал В
- 14:44. Шорт-трек. Чоловіки. Естафета 5000 м. Фінал А
- 15:11. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Фінал В
- 15:18. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Фінал А
- 15:30. Хокей. Чоловіки. 1/4 фіналу
16 лютого на старт вийдуть 8 представників України. Українці поборються за медалі Олімпіади у фігурному катані, бобслеї та фристайлі.