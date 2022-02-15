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Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 16 лютого

Сьогодні 18:02 91 0
Буде розіграно ще 7 комплектів медалей
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 16 лютого
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

16 лютого відбудеться 15-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігрують 7 комплектів медалей.

Розклад 15-го дня зимової Олімпіади-2022:

  • 03:05. Керлінг. Жінки. 10-й тур. Канада - США
  • 03:05. Керлінг. Жінки. 10-й тур. Швейцарія - Південна Корея
  • 03:05. Керлінг. Жінки. 10-й тур. Китай - Велика Британія
  • 04:15. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Слалом. 1-а спроба
  • 06:10. Хокей. Чоловіки. 1/4 фіналу
  • 07:45. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Слалом. 2-а спроба
  • 08:00. Хокей. Чоловіки. 1/4 фіналу
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 11-й тур. Китай - Швейцарія
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 11-й тур. Велика Британія - ОКР
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 11-й тур. Італія - Данія
  • 09:45. Біатлон. Жінки. Естафета 4x6 км
  • 10:40. Хокей. Чоловіки. 1/4 фіналу
  • 11:00. Лижні гонки. Жінки. Командний спринт. Вільний стиль. 1/2 фіналу
  • 11:30. Лижні гонки. Чоловіки. Командний спринт. Вільний стиль. Фінал
  • 11:40. Лижні гонки. Чоловіки. Командний спринт. Вільний стиль. 1/2 фіналу
  • 13:00. Лижні гонки. Жінки. Командний спринт. Вільний стиль. Фінал
  • 13:00. Фристайл. Чоловіки. Акробатика. Фінал 1
  • 13:30. Хокей. Жінки. Матч за 3 місце.
  • 13:30. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. 1/4 фіналу
  • 14:00. Фристайл. Чоловіки. Акробатика. Фінал 2
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 11-й тур. Південна Корея - Данія
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 11-й тур. Японія - США
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 11-й тур. ОКР - Швеція
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 11-й тур. Канада - Китай
  • 14:15. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. 1/2 фіналу
  • 14:44. Шорт-трек. Чоловіки. Естафета 5000 м. Фінал В
  • 14:44. Шорт-трек. Чоловіки. Естафета 5000 м. Фінал А
  • 15:11. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Фінал В
  • 15:18. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Фінал А
  • 15:30. Хокей. Чоловіки. 1/4 фіналу

                    16 лютого на старт вийдуть 8 представників України. Українці поборються за медалі Олімпіади у фігурному катані, бобслеї та фристайлі.

                    Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022 Україну представляють 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

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